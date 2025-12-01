Iñaki López, tajante sobre el hombre detenido por tocar el pecho a dos activistas el 20N: "Fascista, rijoso y casposo"

"Parece un personaje de Pedro Vera", comenta Iñaki López en este vídeo donde Más Vale Tarde analiza la detención del fascista que tocó el pecho a dos activistas el 20N y por el que ellas le han denunciado por agresión sexual.

La Policía ha detenido al hombre que tocó reiteradamente el pecho de dos activistas que protestaban frente a una misa en honor a Franco el 20N. Las manifestantes habían denunciado al hombre por una presunta agresión sexual que había sido grabada por las cámaras en directo.

El detenido, que se dedica a la venta de 'merchandising' franquista, les habría agredido hasta en 25 ocasiones e incluso llegó a arrinconarlas contra una pared. Por esta presunta agresión, se enfrenta a penas de entre 1 y 4 años de cárcel.

"Fascista, rijoso y casposo", así define Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas al presunto agresor, sobre el que añade que "parece un personaje de Pedro Vera".

Leo Álvarez explica que se trata de un hombre con antecedentes por desórdenes y desobediencia, pero no contra la libertad sexual, y que tras pasar por el juez "no tiene medidas cautelares".

