Monrosi, sobre Ábalos y Koldo: "Da vergüenza el chantaje de estos personajillos de reparto de una película de Torrente"

"Pongamos un poco en contexto lo que vale a día de hoy la palabra de José Luis Ábalos", ha sentenciado el periodista tras las primeras horas del exministro y Koldo García en prisión.

Desde que José Luis Ábalos y Koldo García entraron en prisión, este jueves 27 de noviembre, se han sucedido las reacciones de todo tipo. El periodista José Enrique Monrosi, de 'elDiario.es', ha resaltado que, "en las últimas 72 horas, José Luis Ábalos ha dicho que hay una reunión secreta con Otegi, que Begoña Gómez está implicada en lo de Air Europa y que el presidente del Gobierno se saltó el secreto de sumario". "Y también le dijo al juez: 'No me voy a escapar'. Y le ha dicho el juez: 'Para dentro'", ha rematado.

"Pongamos un poco en contexto lo que vale a día de hoy la palabra de José Luis Ábalos", ha destacado Monrosi en las imágenes sobre estas líneas del programa Más Vale Tarde.

Así, ha señalado que, más allá de los detalles que han ido saliendo sobre las primeras horas de Ábalos en prisión, cree que "estamos pasando por alto lo que implica la figura de José Luis Ábalos, en la trayectoria política del presidente del Gobierno. Es la persona que le organizó las primarias, que fue portavoz en la moción de censura que ganó, que organizó la investidura y la coalición de Gobierno posterior, su secretario de organización y su ministro más poderosos.

"Yo creo que esto es un escándalo político de primer nivel y que en eso nos tenemos que centrar porque da vergüenza que la actualidad política del país, y un Gobierno como el de España, estén sometidos al chantaje de estos personajillos de reparto de una película de Torrente", ha concluido.

