Macron y Zelenski apuntan a la cuestión "más difícil" en las negociaciones para lograr la paz: el reparto de los territorios en disputa

¿Por qué es importante? El presidente ucraniano se ha reunido con su homólogo francés en el Elíseo y, por videoconferencia, con el enviado especial de la Casa Blanca, que este martes se verá con Putin. Zelenski ha insistido en que el acuerdo europeo es fundamental y ha dicho que espera hablar con Trump después de la visita de Witkoff a Moscú.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha señalado que los territorios en disputa entre Rusia y Ucrania son el principal obstáculo en las negociaciones de paz. En París, tras reunirse con Emmanuel Macron y por videoconferencia con el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, Zelenski destacó la importancia del acuerdo europeo. Las conversaciones con EEUU han abordado la cuestión territorial, la reconstrucción de Ucrania y las garantías de seguridad. Macron enfatizó que el plan de paz solo puede finalizarlo Zelenski y que las sanciones europeas contra Rusia se reforzarán. Además, subrayó que la UE trabaja en un nuevo paquete de sanciones.

Los territorios en disputa entre Rusia y Ucrania van a ser el gran escollo en las negociaciones de paz. Así lo ha reconocido esta tarde el presidente Zelenski, en París. Allí el ucraniano se ha reunido con Macron en el Elíseo y, por videoconferencia, con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, que este martes se verá con el presidente ruso, Vladimir Putin. Zelenski ha insistido en que el acuerdo europeo es fundamental y ha dicho que espera hablar con Trump después de la visita de Witkoff a Moscú.

El presidente ucraniano ha reconocido este lunes que la cuestión del reparto entre Ucrania y Rusia de los territorios en disputa está siendo la más complicada de resolver en las negociaciones que emisarios de Kyiv han mantenido con representantes de EEUU para perfilar un plan de paz que después sea negociado con Rusia. "La cuestión territorial es la más difícil", ha dicho Zelenski en una rueda de prensa conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el que este lunes ha tratado en el Elíseo los resultados de las reunión celebradas este domingo y este lunes por representantes de Ucrania y EEUU en Miami.

Zelenski ha explicado que sus emisarios y los del presidente de EEUU, Donald Trump, dedicaron seis horas y media a hablar de la cuestión territorial. El plan inicial propuesto por EEUU incluía la demanda rusa de que Ucrania ceda a Rusia la parte que aún controla de su región del Donbás, algo que Kyiv considera inaceptable. Las otras dos cuestiones fundamentales en las que se está prestando atención prioritaria en las negociaciones son las modalidades en las que se financiará la reconstrucción de Ucrania y las garantías de seguridad que sus aliados puedan ofrecer a Kyiv después de la guerra, ha agregado Zelenski.

El presidente ucraniano ha insistido en que el acuerdo europeo es fundamental sobre la cuestión de la reconstrucción, después de que el plan original de Trump -revisado por los ucranianos en las negociaciones de hace más de una semana en Ginebra- propusiera invertir activos rusos congelados en Occidente para ello y que EEUU se llevara la mitad de los beneficios. Zelenski ha señalado que no lo considera "justo" para los europeos y ha expresado que debe buscarse una solución apropiada. "Gracias a nuestro equipo de negociadores el plan es ahora mejor", ha resaltado sobre el documento en el que trabajaron estadounidenses y ucranianos este fin de semana y que le será presentado este martes a Putin por el enviado estadounidense.

En los próximos días se verá si Rusia tiene verdaderamente "voluntad" de avanzar

Macron, por su parte, ha asegurado que en los próximos días se verá si Rusia tiene verdaderamente "voluntad" de avanzar hacia la paz, en base a cómo evolucionen las inminentes conversaciones con Estados Unidos en Moscú, al tiempo que ha acusado al Kremlin de haberla rechazado ya "tres o cuatro veces". "En los próximos días habrá negociaciones entre la delegación estadounidense y la rusa, será ahí donde se verá la voluntad de Rusia de avanzar. Nosotros apoyaremos todos los esfuerzos de paz", ha apuntado Macron.

Tras reconocer los "esfuerzos" por la paz del presidente estadounidense y de su enviado especial, Macron ha subrayado que las conversaciones de la delegación estadounidense, encabezada por el segundo esta semana en Moscú, clarificará "la posición rusa en muchas cosas, entre ellas la paz". Ahora bien, ha precisado que "el plan de paz solo puede ser finalizado por Zelenski".

"Estados Unidos ha asumido un papel de mediación y elogio el trabajo que realiza el equipo estadounidense bajo el liderazgo del presidente Trump (...) cuando hablamos de paz, todos tienen un papel que desempeñar", pero "Ucrania es el único que puede hablar de territorio", ha afirmado. Y ha añadido: "Cuando hablamos de garantías de seguridad, no se pueden discutir ni negociar sin que los ucranianos, de quien es el territorio, estén en la mesa y sin que los europeos y todos los aliados de la coalición de los dispuestos estén en la mesa, ya que ellos son los garantes".

En ese punto, Macron ha anunciado que ha "finalizado el trabajo sobre garantías de seguridad" para Ucrania en el seno de la llamada Coalición de Voluntarios para ayudar a ese país, que se creó en marzo pasado y en la que participan una treintena de países. En los próximos días se mantendrán conversaciones con funcionarios estadounidenses para "aclarar la participación estadounidense en estas garantías", ha agregado Macron.

Paralelamente, se están llevando a cabo conversaciones para garantizar que Rusia pueda proporcionar "plena claridad" al mediador estadounidense en este contexto, en relación con "su compromiso con la paz", ha señalado. Y ha especificado que además habrá conversaciones entre la delegación estadounidense y una delegación rusa para examinar la disposición o falta de disposición de Rusia para avanzar.

El documento en el que trabajaron estadounidenses y ucranianos este fin de semana le será presentado este martes al presidente ruso por Witkoff. Pese a todo, el presidente francés ha insistido en que actualmente no existe un "plan de paz integral" sobre la mesa. "No hay un plan definitivo hoy sobre las cuestiones territoriales. Solo el presidente Zelenski podrá concretarlo", ha declarado.

En cuanto a los activos congelados, las garantías de seguridad, la adhesión a la Unión Europea y las sanciones europeas, solo pueden concretarse, según ha incidido, con los europeos en la mesa de negociación. Por lo tanto, "todavía estamos en una fase preliminar", ha recalcado. "Para un plan de paz integral, Ucrania, Rusia y los europeos deberán estar presentes en la mesa de negociaciones", ha resaltado.

En cualquier caso, el inquilino del Elíseo ha hecho hincapié en que la Unión Europea trabaja en reforzar las sanciones contra Rusia para "que tenga menos fondos para financiar la guerra" contra Ucrania. "En las próximas semanas la presión sobre Rusia será creciente para que tenga menos fondos para financiar la guerra", ha asegurado Macron, que ha afirmado que los 27 trabajan sobre el vigésimo paquete de sanciones contra Moscú.

Por último, al ser preguntado por el último escándalo de corrupción en Ucrania, que costó el puesto al jefe de gabinete de Zelenski, Andrí Yermak, el presidente francés se ha negado a "dar lecciones" a las autoridades de Kiev. "¿Es nuestro papel dar lecciones a Ucrania? En realidad, no", ha argumentado, al tiempo que se ha mostrado "exigente" respecto al uso de fondos extranjeros en apoyo del esfuerzo bélico. En cuanto a la lucha contra la corrupción, "lo preocupante es que nunca se ve este tipo de decisiones tomadas por el lado ruso. Porque la verdadera dictadura está ahí", ha setenciado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.