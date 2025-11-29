Detenido el fascista que agredió sexualmente a dos activistas de Femen en Madrid

Los detalles Tras la denuncia presentada por las víctimas de la agresión, la Delegación del Gobierno en Madrid ha informado de que la Policía Nacional ha arrestado al presunto agresor.

La Policía Nacional ha arrestado al individuo que agredió sexualmente a dos activistas de Femen durante una protesta pacífica frente a la parroquia de los Doce Apóstoles en Madrid, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid. Tras la denuncia de las activistas, el presunto agresor fue detenido. La Delegación del Gobierno ha reafirmado su compromiso en la lucha contra la violencia sexual y en defensa de los derechos de las mujeres, garantizando el libre ejercicio del derecho de manifestación y reunión sin coacciones ni agresiones. La noticia está en desarrollo.

La Policía Nacional ha detenido al fascista que agredió sexualmente a dos activistas de Femen durante una protesta pacífica a las puertas de la parroquia de los Doce Apóstoles, en Madrid, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno de España en Madrid. "Tras la denuncia presentada por las activistas agredidas sexualmente, la Policía Nacional ha detenido al presunto agresor", han indicado las fuentes.

Además, desde la Delegación del Gobierno de España en Madrid han querido reiterar su "compromiso firme contra la violencia sexual, la defensa de los derechos de las mujeres y la garantía del libre ejercicio del derecho de manifestación y reunión, sin coacciones ni agresiones".

Las dos activistas fueron agredidas sexualmente durante un acto el pasado 20 de noviembre en la puerta de una abarrotada parroquia de los Doce Apóstoles, en Madrid, donde la familia de Francisco Franco y su fundación habían organizado una misa con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador.

Las mujeres se presentaron en la parroquia al grito de "Fascismo legal, vergüenza nacional", "Al fascismo, ni honor ni gloria" y pancartas, siendo recriminadas por los asistentes que llegaban en ese momento, entre ellos un hombre que trató de interceptarlas mientras portaba una bandera preconstitucional.

"Señor, que no toque, que no toque", le espetaron las activistas, quienes recibieron empujones, insultos y tocamientos. Finalmente, las dos jóvenes se han marcharon por su propio pie de la zona tras la protesta, que apenas duró unos minutos.

*Noticia en ampliación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.