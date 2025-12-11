Iñaki López recuerda los gobiernos que han caído por la corrupción: “Este país se merece algo mejor”

El periodista recuerda que "el Gobierno de Rajoy, el de Felipe González" cayeron por la corrupción, y que "parece que el de Sánchez" también podría hacerlo.

El PSOE vive sus días más complicados de la legislatura. Los casos de corrupción y las polémicas internas se acumulan sin dar tregua y han dejado al partido de Pedro Sánchez en un estado de shock político. Aun así, desde Ferraz insisten a laSexta: "No habrá adelanto electoral". Otra cosa son los nervios.

En Más Vale Tarde, Iñaki López ha puesto el foco en el desgaste que está provocando esta cadena de escándalos y ha lanzado una reflexión: "Algo tiene que cambiar, porque el Gobierno de Mariano Rajoy, el Gobierno de Felipe González y tiene pinta de que el Gobierno de Sánchez van a caer por la corrupción. Creo que este país se merece algo mejor, al menos mejorar los controles para evitar la corrupción y a los corruptores".

Un aviso que suena fuerte en un momento en el que en el propio PSOE muchos reconocen que ya no pueden más. Esther Redondo ha revelado en Más Vale Tarde cómo está el ánimo dentro del PSOE. Ha contado que un diputado socialista le ha dicho que ahora mismo esto es "como vivir en una película de terror donde no ven el final".

Una frase que refleja perfectamente el ambiente: preocupación, cansancio y una sensación de desolación creciente. No es solo desgaste; es la impresión de que algo se está rompiendo dentro del partido. Redondo ha añadido que ya se habla abiertamente de "fin de ciclo" y que las críticas internas van en aumento.

