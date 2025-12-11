Alfonso Pérez Medina, sobre la trama hidrocarburos: "Intentó mediar ante altos cargos de Industria y Transición Ecológica para intentar conseguir los favores que le pedía Aldama"

La trama de los hidrocarburos, gestionada presuntamente por la empresa de Claudio Rivas y su socio, Víctor de Aldama, pagó el chalet de José Luis Ábalos en La Alcaidesa (Cádiz), según concluye la UCO en un nuevo informe entregado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

La trama de los hidrocarburos, gestionada por Claudio Rivas y Víctor de Aldama, supuestamente financió el chalet de José Luis Ábalos en Cádiz, según un informe de la UCO entregado al juez Santiago Pedraz. La empresa Have Got Time S.L., de Rivas, habría generado un fraude de más de 49 millones de euros entre 2021 y 2022, destinando parte de este dinero para influir en Ábalos con dádivas ilícitas. Además, la sociedad adquirió el chalet por 585.000 euros, que Ábalos disfrutó e intentó rentabilizar. La trama también buscó influir en otros ministerios a través de Koldo García.

La trama de los hidrocarburos, gestionada presuntamente por la empresa de Claudio Rivas y su socio, Víctor de Aldama, pagó el chalet de José Luis Ábalos en La Alcaidesa (Cádiz). Así lo concluye la UCO en el nuevo informe entregado este jueves al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y al que ha tenido acceso laSexta, en el marco de esta causa.

Concretamente, la UCO afirma que la sociedad de Rivas, Have Got Time S.L., generó un presunto fraude millonario cuantificado 49.213.613,36 euros entre 2021 y 2022. Este dinero se habría destinado, "en parte, al pago de aproximadamente un millón de euros a comprar la voluntad del cargo público", es decir, José Luis Ábalos, "con el propósito de obtener influencia a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas".

Alfonso Pérez Medina ha repasado en Más Vale Tarde el informe de la UCO de esta trama y ha explicado que en el marco del informe se habla de 292.000 euros que habría pagado Rivas a su socio Víctor de Aldama, "que era el que conseguía básicamente las concesiones del Gobierno".

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil indica también que la sociedad de Rivas adquirió el chalet de Ábalos por 585.000 euros y se lo entregó al ahora exministro, que "dispuso materialmente de la vivienda, la disfrutó e incluso intentó su aprovechamiento económico".

"Y se apunta una conversación muy reveladora entre varios directivos de esa empresa en la que se dirigen a Ábalos como el putero y dicen de él textualmente: 'Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito'", ha contado Pérez Medina.

Pero la trama no solo intentó entrar en el ministerio de Ábalos, también lo intentó en otros. "Koldo García intentó mediar ante altos cargos del Ministerio de Industria y del Ministerio de Transición Ecológica, en concreto ante Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete del Ministerio de Industria, y ante Isaac Pons, jefe de Gabinete del Ministerio de Transición Ecológica, siempre para intentar conseguir los favores que le pedía Víctor de Aldama", ha agregado el periodista.

