Un calabozo de seis metros cuadrados, un colchón sobre hormigón y sin aseo: la primera noche de Leire Díez en el cuartel de Tres Cantos

La fontanera del PSOE ha pasado su primer día en las dependencias de la Guardia Civil. Allí tan solo ha recibido una manta, una almohada y un colchón. Si necesita ir al baño debe pedírselo a un agente.

La fontanera del PSOE, Lerire Díez, ha pasado su primera noche en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid) donde espera a pasar a disposición judicial, hecho que ocurrirá el próximo sábado. Ingresó el pasado miércoles alrededor de las 16:00 horas y aún no ha recibido la visita de su abogado, la única que podría recibir.

Por lo que ha podido saber laSexta, la celda donde está recluida es individual y tiene un tamaño de seis metros cuadrados. Además, solo está equipada con una especie de banco de hormigón; la luz es artificial y tiene una cámara en el techo por la que es monitoreada en todo momento. De hecho, no puede ni lavarse las manos, porque no hay ni inodoro ni retrete. En este sentido, si tiene que ir al baño tiene que hacer un gesto con el brazo y un agente acude a la celda y la custodia hasta el aseo.

Por otra parte, cuando ingresó el pasado miércoles recibió una manta, una almohada y un colchón, todo precintado. Del mismo modo, cuando los detenidos salen de los calabozos, todo ese material se desinfecta y se le entrega al siguiente detenido.

Los calabozos de esta comandancia se construyeron hace aproximadamente cinco años y no son especialmente fríos. Concretamente, en la colmena hay 18 celdas con una sala de control en medio desde se controla todo. Aunque según ha confirmado este medio todo es bastante impersonal, puesto que cada procedimiento está automatizado, no hay interacción con los agentes. Se podría decir que son unas instalaciones pensadas para pasar poco tiempo allí.

En esas mismas dependencias se encuentra el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y se espera que en las próximas horas también pueda llegar Antxón Alonso, socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que ha sido detenido este jueves. Según han confirmado fuentes del Ministerio del Interior a laSexta, todas estas detenciones estarían englobados dentro de una trama de "contratos públicos bajo sospecha".

