Iñaki López, al oír a Ramos decir que se ve ganando una Champions y un Grammy: "Ese optimismo lo quiero para mí"

Sergio Ramos hablaba en 'El Hormiguero' sobre su primera canción, 'Cibeles' y aseguraba que en el futuro se ve "ganando una la Champions como entrenador y con un Grammy". La reacción de Iñaki López, en este vídeo.

'Cibeles', la canción de Sergio Ramos donde aborda su marcha del Real Madrid, se ha convertido en todo un éxito viral.

Ayer, el futbolista hacía sus primeras declaraciones en 'El Hormiguero', donde aseguraba a Pablo Motos que va en serio con esta nueva faceta artística.

Ramos explicaba que quiere compaginar la música con el fútbol, ya sea como jugador o entrenador y aseguraba que "me veo ganando la Champions como entrenador, pero también me veo con un Grammy en los próximos años".

De hecho, el defensa aseguraba que veía incluso más cercano el Grammy que la 'orejona'. "Yo quiero ese optimismo para mí", reacciona con humor Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.