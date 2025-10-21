Carmen Morodo, sobre el problema de la vivienda: "Si gobernara la derecha, los sindicatos estaríais en la calle"

La periodista considera que la intervención del mercado de la vivienda no ha tenido un resultado satisfactorio en aquellas ciudades en las que se ha implementado. Además, critica la falta de resultados del Gobierno en esta materia.

La campaña del Ministerio de Vivienda ha generado un tenso debate en Más Vale Tarde. La periodista Carmen Morodo señala que "el problema no es el anuncio". "No es una maldición bíblica que estemos en esta situación de crisis", añade, "llevamos siete años de gobierno de coalición progresista".

Morodo indica que la intervención del mercado de la vivienda "no ha dado resultados en las ciudades donde se han intervenido". "La política de vivienda de este Gobierno son los resultados, me limito a los hechos", reflexiona, "la política de vivienda, en estos momentos, es que no se ha hecho ni una sola vivienda, no ha aumentado el parque público, la recaudación es histórica y ese dinero no sé a dónde se va".

"Si esto nos estuviese pasando y estuviese gobernando la derecha, los sindicatos estaríais en la calle", afirma la periodista. "Los sindicatos estamos en cada una de las manifestaciones de vivienda, en todas, somos convocantes", responde Afra Blanco, "para ser periodista, esto deberías saberlo".

La sindicalista expone que no entiende la "mención directa" de Morodo cuando, como señala, "las convocatorias que se han hecho en materia de vivienda, en todas, han estado las organizaciones sindicales". "El periodismo está para contar la verdad, explica esa verdad", añade, molesta. "Exacto, tú eres activista yo soy periodista, por eso me limito a hablar de hechos", responde Morodo, "no hago apología de nadie".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.