Cristina Pardo cuenta las exigencias que puso Sergio Ramos para renovar con el Real Madrid: 60 millones brutos y ser entrenador del primer equipo

El contexto El exjugador madridista asegura en su canción 'Cibeles' que abandonó Chamartín en 2021 por una decisión del club. Sin embargo, fuentes próximas a la entidad blanca detallan que se le ofreció la renovación, aunque Ramos la rechazó porque distaban mucho de sus pretensiones.

Sergio Ramos ha sido noticia en las últimas horas. Lo ha sido porque este domingo publicó 'Cibeles', una canción en la que el defensor cuenta su versión sobre su salida del Real Madrid en el verano de 2021. En este tema, el sevillano asegura que su marcha del club blanco se produjo por decisiones que fueron contra su voluntad.

"Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele", afirma Ramos en la canción. "Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual", añade el que fuera capitán madridista.

Sin embargo, la realidad de la marcha de Ramos del club de Chamartín es distinta. Fuentes cercanas al Real Madrid aseguran a Más Vale Tarde que estas palabras "han sorprendido en el club", ya que distan mucho de lo que realmente sucedió en los últimos meses de la temporada 2020/21.

"Florentino Pérez le ofreció renovar por un año", asegura Cristina Pardo. Sin embargo, esa oferta no convenció a un Sergio Ramos que tenía otras pretensiones. "Ramos quería cuatro años de contrato, 60 millones de euros brutos y ser entrenador del primer equipo del Real Madrid cuando acabase su etapa como jugador", ha añadido la presentadora de Más Vale Tarde.