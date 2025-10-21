El fiscal Ignacio Stampa cree que Pedro Sánchez y el ministro Félix Bolaños estaban al tanto de las maniobras de Leire Díez

Los detalles Según señala el sumario del caso, la presunta fontanera del PSOE le dijo al fiscal que tanto el líder del Ejecutivo como el ministro sabían lo que había.

El fiscal Ignacio Stampa ha denunciado un intento de soborno por parte de Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, quienes le aseguraron que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, conocían sus maniobras. Esta denuncia se suma a la investigación del juez Arturo Zamarriego sobre Díez por cohecho y tráfico de influencias. Según Stampa, en mayo se reunió con Díez y Dolset, quienes le preguntaron sobre irregularidades de fiscales y jueces. Se esperaba que Santos Cerdán acudiera en representación del Gobierno, pero no asistió. Tras este encuentro, Stampa canceló una segunda cita y notificó a la fiscal superior de Madrid. Además, el fiscal José Grinda también denunció un intento de soborno. Díez y Dolset deberán declarar ante el juez el 11 de noviembre.

El fiscal Ignacio Stampa, quien denunció ante la Fiscalía Superior de Madrid un intento de soborno por parte de Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, asegura que al contactarle ambos le dijeron que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, estaban al tanto de las maniobras de Díez.

El juez Arturo Zamarriego suma así esta denuncia a la causa en la que investiga a esta exmilitante del PSOE por delitos de cohecho y tráfico de influencias por sus supuestas maniobras para influir en procesos judiciales.

En el escrito presentado por Stampa, el fiscal asegura que en mayo se reunió con Leire Díez y con el empresario Javier Pérez Dolset en un encuentro que grabó y en el que le preguntaron si conocía irregularidades sobre los fiscales de Anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y sobre el juez Manuel García-Castellón. Así, ambos buscaron hacerle sentir que era parte de un grupo de víctimas del sistema porque le habían sacado de Anticorrupción para que no investigase.

A esta reunión supuestamente iba a acudir en nombre del Gobierno el entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, algo que finalmente no ocurrió, sino que fue la presunta fontanera del PSOE quien se presentó en su lugar.

Tras el encuentro, Stampa habló con Leire Díez por teléfono y en una conversación que ha quedado grabada esta le dijo que se iban a resolver los contenciosos del fiscal con la administración y que iban a tomar medidas para que volviese a asumir el caso Tándem.

Javier Pérez Dolset volvió a concertar una cita el 29 de mayo, aunque Stampa la canceló al publicarse noticias sobre Leire Díez, momento en el que dio cuenta a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.

A la denuncia de Stampa se suma la del también fiscal José Grinda, quien afirma que intentaron sobornarle con un acuerdo supuestamente "avalado por las más altas instituciones del Estado".

La próxima cita de la supuesta fontanera del PSOE va a ser en el juzgado, ya que tendrá que declarar el próximo 11 de noviembre ante el juez Arturo Zamarriego y lo va a hacer como investigada junto a su compañero de intrigas, el empresario Javier Pérez Dolset.

