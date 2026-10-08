Iñaki López, tras la muerte de Maricarmen: "La rectificación de Urbagestión no ha llegado a tiempo para salvar su vida"

"Ella era plenamente consciente del apoyo de la calle y de toda esa gente que salía a manifestarse", señala Andrea Ropero, que ha seguido de cerca durante años el caso de Maricarmen y que esta tarde acompaña a Iñaki López en 'Más Vale Tarde'.

'Más Vale Tarde' ha arrancado su programa con una imagen de gran carga simbólica: el hospital donde Maricarmen permaneció ingresada hasta ayer, con una voluntaria del Sindicato de Inquilinas portando una caja llena de 'cartas para Maricarmen'. Andrea Ropero, que ha seguido de cerca durante años el caso, acompaña este jueves a Iñaki López en el programa.

"Eran mensajes de apoyo de gente para decirle que estaba con ella y con su lucha, el Sindicato de Inquilinas las llevaba al hospital para que ella sintiera el calor de esa gente", explica la periodista de 'El Intermedio'.

Ropero ha estado muy cerca de Maricarmen durante todo su proceso de desahucio y ha podido comprobar cómo su salud se fue deteriorando a medida que empeoraban las expectativas de permanecer en la vivienda en la que había vivido durante 71 años.

"Hemos estado en contacto en todo momento con la familia, con Vicente, su primo, Vanesa... Todo el shock emocional y físico poco a poco le fue pasando factura y los últimos días sabíamos, porque así lo trasladó el Sindicato de Inquilinas públicamente, que su estado de salud era cada vez más débil. Había una preocupación enorme en la familia y el desenlace ha sido el que ha sido, desgraciadamente", relata.

"Era plenamente consciente del apoyo de la calle"

La periodista asegura que Maricarmen conocía el respaldo que había recibido durante su lucha por la vivienda. "Ella era plenamente consciente del apoyo de la calle, del respaldo de la ciudadanía y de la gente que salía a manifestarse, no así de esa campaña brutal de odio", señala Ropero, que destaca el papel de la familia y del Sindicato de Inquilinas para protegerla durante todo el proceso.

La tragedia se produjo precisamente el día en que Maricarmen tenía previsto firmar el contrato de alquiler que le permitiría regresar a la vivienda. La mujer iba a firmar este jueves el acuerdo con Urbagestión, la empresa que el pasado 26 de septiembre ejecutó el desahucio de la casa en la que había vivido durante los últimos 71 años.

"La rectificación de Urbagestión no ha llegado a tiempo para salvar su vida", ha denunciado Iñaki López durante el programa, donde también ha leído algunos de los mensajes que los espectadores han enviado al teléfono de 'Más Vale Tarde' para mostrar su apoyo a Maricarmen.

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