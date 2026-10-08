Andrea Ropero habla de su última conversación con Maricarmen: "Me mandó un audio con una broma sobre Wyoming"

La periodista de 'El Intermedio' recuerda la figura de Maricarmen, que estuvo "pendiente de todo" desde la cama del hospital. "Nos decía: 'Seguid, estoy muy contenta, estoy muy orgullosa de todo lo que estoy viendo en las calles", explica.

Andrea Ropero, periodista de 'El Intermedio', acompañó a Maricarmen durante su proceso de desahucio, observando el deterioro de su salud mientras se agravaban las posibilidades de perder su hogar. En 'Al Rojo Vivo', Ropero recordó su última conversación con Maricarmen, quien, el día que comenzó la acampada en la Puerta del Sol, le envió un audio en tono jocoso sobre El Gran Wyoming. Maricarmen falleció a los 87 años en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, horas antes de firmar un contrato de alquiler que le permitiría regresar a su vivienda, tras haber sido desalojada por Urbagestión, lo que provocó protestas y acampadas.

Andrea Ropero estuvo muy cerca de Maricarmen durante todo su proceso de desahucio. La periodista de 'El Intermedio' ha segudio este caso varios años y ha podido ver cómo su salud se fue deteriorando conforme empeoraban las expectativas de quedarse en la casa en la que había vivido toda su vida.

En 'Al Rojo Vivo', la periodista ha hablado de la última conversación que tuvo con Maricarmen. Ocurrió el día que comenzó la acampada de la Puerta del Sol, una jornada en la que la mujer le "mandó un audio" en el que hacía una broma sobre El Gran Wyoming y sobre el equipo de 'El Intermedio'.

"Ayer se la puse a Wyoming y se emocionó mucho", asegura Ropero. Después de ese audio, la sobrina de Maricarmen, Vanesa, la llamó porque Maricarmen quería hablar con ella. La habían llevado magdalenas, que era "lo que siempre quería" comer.

"Incluso en ese momento me decía: 'Aquí estoy en la cama del hospital, luchando, pendiente de la manifestación'. Ella estaba pendiente absolutamente de todo y nos decía: 'Seguid, estoy muy contenta, estoy muy orgullosa de todo lo que estoy viendo en las calles", cuenta la periodista.

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio desató las protestas y acampadas por la vivienda, falleció este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid desatando una ola de dolor e indignación.

La anciana murió horas antes de firmar su contrato de alquiler para volver a su vivienda. Maricarmen iba a firmar este jueves el acuerdo con Urbagestión, la empresa que el pasado 26 de septiembre la echó de la casa en la que había vivido los últimos 71 años pese a la protesta de decenas de activistas y vecinos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido