Ahora

Muere Maricarmen

Andrea Ropero habla de su última conversación con Maricarmen: "Me mandó un audio con una broma sobre Wyoming"

La periodista de 'El Intermedio' recuerda la figura de Maricarmen, que estuvo "pendiente de todo" desde la cama del hospital. "Nos decía: 'Seguid, estoy muy contenta, estoy muy orgullosa de todo lo que estoy viendo en las calles", explica.

RoperoMaricarmen
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Andrea Ropero estuvo muy cerca de Maricarmen durante todo su proceso de desahucio. La periodista de 'El Intermedio' ha segudio este caso varios años y ha podido ver cómo su salud se fue deteriorando conforme empeoraban las expectativas de quedarse en la casa en la que había vivido toda su vida.

En 'Al Rojo Vivo', la periodista ha hablado de la última conversación que tuvo con Maricarmen. Ocurrió el día que comenzó la acampada de la Puerta del Sol, una jornada en la que la mujer le "mandó un audio" en el que hacía una broma sobre El Gran Wyoming y sobre el equipo de 'El Intermedio'.

"Ayer se la puse a Wyoming y se emocionó mucho", asegura Ropero. Después de ese audio, la sobrina de Maricarmen, Vanesa, la llamó porque Maricarmen quería hablar con ella. La habían llevado magdalenas, que era "lo que siempre quería" comer.

"Incluso en ese momento me decía: 'Aquí estoy en la cama del hospital, luchando, pendiente de la manifestación'. Ella estaba pendiente absolutamente de todo y nos decía: 'Seguid, estoy muy contenta, estoy muy orgullosa de todo lo que estoy viendo en las calles", cuenta la periodista.

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio desató las protestas y acampadas por la vivienda, falleció este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid desatando una ola de dolor e indignación.

La anciana murió horas antes de firmar su contrato de alquiler para volver a su vivienda. Maricarmen iba a firmar este jueves el acuerdo con Urbagestión, la empresa que el pasado 26 de septiembre la echó de la casa en la que había vivido los últimos 71 años pese a la protesta de decenas de activistas y vecinos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Ni un minuto de silencio: el PP rechaza el homenaje a Maricarmen e intenta justificarse con la excusa de la "utilización política"
  2. Hacia las elecciones generales en directo | Ada Colau insiste en tener "varias caras" en Frente Amplio: "Tiene que estar Podemos"
  3. La Fiscalía cree que la imputación del PSOE en la causa de las cloacas es "prematura" aunque apunta a que hay indicios de delito
  4. Nicolás Maduro y su mujer serán acusados de presuntas torturas a estadounidenses en Venezuela
  5. Las claves del posible caso de peste neumónica en Rusia: una trabajadora fallecida y casi 200 personas bajo vigilancia
  6. Un 'policía' desahucia a Marc Giró del plató durante su monólogo: "Primero a una anciana y ahora a una mariquita desvalida"