Andrea Ropero explica cómo se encuentra Maricarmen tras su desahucio: "Anímicamente está hundida, tiene una tristeza inmensa"

La periodista de El Intermedio, Andrea Ropero, que ha seguido de cerca todo el desahucio de Maricarmen, explica en Al Rojo Vivo cómo se encuentra tras su desahucio producido este pasado miércoles, 23 de septiembre.

La periodista de laSexta Andrea Ropero ha vivido muy de cerca el desgarrador desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que ha tenido que abandonar la cosa donde ha vivido, en Madrid, más de 70 años. Ropero, con El Intermedio, ha acompañado a Maricarmen durante la jornada de este miércoles en la que una orden judicial y la inacción de las administraciones han provocado este desahucio, tras comprarla un fondo buitre.

La periodista ha estado con ella en los últimos meses (el de este miércoles fue el cuarto y definitivo intento para echarla de su casa) y ha podido comprobar el cambio en su estado físico y mental, que tal como confiesa Ropero, "ha sido brutal".

"No tiene nada que ver la Maricarmen que yo me encontré ayer con la Maricarmen que vi el pasado mes de junio. En junio, Maricarmen caminaba, era bastante autónoma, se movía por su casa, podía coger tranquilamente una taza de café. Ahora es una persona absolutamente dependiente. Va en silla de ruedas, no se puede levantar, en ningún momento Necesita ayuda las 24 horas del día...", explica Ropero.

Pero es que además, confiesa que "anímicamente está hundida": "Todo esto le ha desatado un montón de problemas de salud, tiene la tensión disparada, una tristeza inmensa... Y es que es injusto en una señora de 87 años", detalla y concluye la periodista.

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