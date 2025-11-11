Iñaki López, a Mazón tras victimizarse en la comisión: "Es sorprendente que no se le caiga la cara de vergüenza"

El expresidente valenciano ha acudido a su comparecencia en Les Corts acompañado de seis asesores. Se ha limitado a leer un texto en el que, por ejemplo, ha dicho que si hubiera sabido la magnitud de la tragedia su agenda habría sido distinta.

Carlos Mazón comparecía este martes en Les Corts Velancianes, dentro de la comisión de investigación de la DANA. Luis Sanabria expone que el expresidente valenciano llegaba a la sala en la que se iba a producir su comparecencia con un gesto "en algunos momentos sonriente".

El periodista cuenta que Mazón ha leído, por completo, su comparecencia. "En algún momento vemos una mueca de sonrisa cuando se sienta en su lugar, que él ha insistido que ha sido una comparecencia a petición propia", indica Sanabria.

Mazón ha acudido acompañado por seis asesores que han ocupado los asientos situados en la parte trasera de la sala. Este lugar tendría que haber sido ocupado por las víctimas, "en una sala que, de haberlo querido, debería haber sido bastante más grande", señala el periodista.

El expresidente, por ejemplo, ha señalado que si hubiera sabido la magnitud y dimensión de la tragedia habría modificado su agenda. Además, expone que en su polémica comida en El Ventorro, no estaba incomunicado, sino que estuvo "atento y haciendo llamadas para conocer la evolución de la situación".

"Mazón ha repartido culpas y excusas porque él es una víctima más sino la mayor en todo esto", afirma, irónico, Iñaki López. "Es sorprendente que no se le caiga la cara de vergüenza cuando sigue insistiendo en relativizar su papel como presidente de la Comunidad Valenciana", sentencia.

