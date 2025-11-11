Ahora

Más Vale Tarde

Benjamín Prado, sobre el caso del fiscal general: "Si la sentencia no es condenatoria, la Justicia española va a hacer el ridículo"

Arranca la fase decisiva del juicio contra el fiscal general del Estado. Mañana declarará García Ortiz por la presunta revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Benjamín Prado, sobre el caso del fiscal general: "Si la sentencia no es condenatoria, la Justicia española va a hacer el ridículo"

Esta semana comenzaba la jornada decisiva del juicio contra el fiscal general del Estado. Mañana, miércoles 12 de noviembre, será el turno de García Ortiz de declarar por la presunta revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Desde Más Vale Tarde, el escritor Benjamín Prado ha valorado que "si la sentencia no es condenatoria, la Justicia española va a hacer el ridículo de manera global".

Asimismo, considera que este proceso judicial da la sensación de que se lleva ante el juez al fiscal "para ver si se encuentran indicios contra él" y no porque se hayan encontrado indicios previos.

Por otro lado, el colaborador ha querido recordar que "no se está juzgando la filtración de un mail, aquí se está juzgando si hay un delito de revelación de secreto".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Mazón tira de victimismo y sigue sin aclarar dónde estaba: "No era miembro del CECOPI y poco tenía que aportar a la emergencia"
  2. El periodista Miguel Ángel Campos declara que vio la confesión del novio de Ayuso más de seis horas antes que el fiscal general
  3. Leire Díez se presentó ante el fiscal Stampa como "la mano derecha" de Santos Cerdán y "la persona del PSOE"
  4. Polémica en Jaén: un alcalde de Vox reparte un calendario con Franco y la bandera preconstitucional del águila
  5. Cuatro meses de inacción: la iglesia mantuvo en su cargo (y en contacto con menores) al obispo de Cádiz pese a la denuncia por pederastia
  6. Igualdad informa a las víctimas de un fallo en las pulseras del sistema de control de maltratadores