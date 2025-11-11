Benjamín Prado, sobre el caso del fiscal general: "Si la sentencia no es condenatoria, la Justicia española va a hacer el ridículo"

Arranca la fase decisiva del juicio contra el fiscal general del Estado. Mañana declarará García Ortiz por la presunta revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Esta semana comenzaba la jornada decisiva del juicio contra el fiscal general del Estado. Mañana, miércoles 12 de noviembre, será el turno de García Ortiz de declarar por la presunta revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Desde Más Vale Tarde, el escritor Benjamín Prado ha valorado que "si la sentencia no es condenatoria, la Justicia española va a hacer el ridículo de manera global".

Asimismo, considera que este proceso judicial da la sensación de que se lleva ante el juez al fiscal "para ver si se encuentran indicios contra él" y no porque se hayan encontrado indicios previos.

Por otro lado, el colaborador ha querido recordar que "no se está juzgando la filtración de un mail, aquí se está juzgando si hay un delito de revelación de secreto".

