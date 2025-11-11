Bea de Vicente, sobre Mazón: "Su gestión penosa no tiene encaje en el Código Penal"

Carlos Mazón comparece ante las Cortes Valencianas por la gestión de la DANA, mientras la abogada Bea de Vicente analiza la situación. La colaboradora explica los límites legales y cómo algunas actuaciones políticas quedan fuera del alcance del Código Penal.

Carlos Mazón ha comparecido hoy ante las Cortes Valencianas en la investigación por lo ocurrido durante la DANA. El popular llegó a decir que nadie le pidió permiso para enviar el ES-Alert, mientras él se encontraba comiendo con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro.

Desde Más Vale Tarde, la abogada y colaboradora Bea de Vicente analiza la situación de Mazón "desde una perspectiva penal".

"El problema es que la Lex Artis de cualquier profesión exige una serie de protocolos que, si se incumplen, hablamos de imprudencia profesional. Pero en el ámbito político, están completamente amparados porque no hay ni un solo delito en el Código Penal que estas gestiones penosas, de las que estamos hablando, no tienen encaje en el código que tenemos", señala la colaboradora.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí