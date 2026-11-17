El contexto El PP promueve una 'ley de nietos' para que los exiliados de Navarra y Euskadi durante los años de ETA puedan votar en sus pueblos de origen.

El Partido Popular ha propuesto una nueva 'ley de nietos' para permitir que quienes se exiliaron del País Vasco o Navarra debido al terrorismo de ETA puedan votar en sus lugares de origen. Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde, destaca que esta iniciativa recuerda a una ley similar promovida por el PSOE para los exiliados del franquismo, la cual el PP ha criticado. López señala el agravio comparativo entre las víctimas de ETA y las del franquismo. Además, menciona discrepancias en las cifras de exiliados vascos, destacando que durante 'los años del plomo', la población disminuyó principalmente por la reconversión industrial. Finalmente, López subraya la importancia de respetar el dolor de todas las víctimas, independientemente del contexto histórico.

El PP ha anunciado su intención de promover una nueva 'ley de nietos', pero la edición vasca. "Para aquellas personas que se tuvieron que exiliar del País Vasco o de Navarra por el terrorismo de ETA puedan elegir votar en los pueblos donde estuvieron empadronados", describe el presentador Iñaki López antes de empezar Más Vale Tarde. "Es de justicia que las víctimas puedan votar en su tierra, esto es lo que asegura Feijóo, y no sin razón", opina al respecto.

Ahora bien, destaca que la norma le recuerda a una que ya promovió el PSOE y que desde el PP han criticado. "Lo curioso es que son unos motivos y una ley exactamente igual a la de nietos exiliados por el franquismo, propuesta por el Gobierno", ironiza. Y hace una reflexión sobre el agravio comparativo entre "víctima de primera" y "de segunda". "La ley que afecta a los que abandonaron España para salvar su vida de la represión franquista (...) no le convence a la derecha y la ultraderecha".

El periodista, además, hace hincapié en un baile de cifras entre las Feijóo y las que figuran en bases de datos oficiales. "Hablan de 200.000 vascos exiliados", pero López asegura que no existen censos que describan la magnitud exacta de este exilio. Sólo se sabe que la caída de población durante 'los años del plomo', es decir, entre 1980 y el año 2000, es de 45.000 personas "y la gran mayoría, víctimas de la reconversión industrial".

Con todo, el presentador hace un llamamiento al respeto por el dolor de las víctimas y su entorno, independientemente de en qué contexto histórico se dieron. "Todas las víctimas de ETA merecen reparación y reconocimiento, al mismo nivel de quienes tuvieron que abandonar su pueblo unas décadas antes por un fanatismo igualmente asesino y cruel: el franquismo", zanja.

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