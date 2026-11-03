Ahora

EN DIRECTO

Sigue la última hora tras el choque de trenes en Urda (Toledo)

Elecciones 29N

El Gobierno rechaza que se impida el voto a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos'

Los detalles Los servicios jurídicos del Estado destacan que esta nueva suspensión no forma parte del procedimiento y que se están "excediendo" el objeto del proceso.

Imagen de archivo de la fachada del Tribunal Supremo. Imagen de archivo de la fachada del Tribunal Supremo.EFE/Javier Lizón
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, rechaza las nuevas medidas cautelares solicitadas por Vox y Iustitia Europa para que se impida el voto a los hijos de los nacionalizados por la denominada 'ley de nietos'.

En varios escritos a los que ha tenido acceso laSexta, los servicios jurídicos del Estado destacan que esta nueva suspensión no forma parte del procedimiento y que se están "excediendo" el objeto del proceso.

La semana pasada Iustitia Europa pidió al Tribunal Supremo suspender el voto CERA del Anexo III, relativo al voto de los hijos e hijas mayores de edad de quienes previamente obtuvieron la nacionalidad española de origen en los supuestos previstos por la 'ley de nietos'.

La nueva petición se produjo después de que la propia Administración aportara datos que revelan la dimensión de este colectivo. A 31 de julio de 2026, inmediatamente antes del cierre del censo electoral aplicable a estas elecciones, constaban 189.678 inscripciones correspondientes al Anexo III.

Un mes después, según explicaron en el documento presentado al Supremo, "el Gobierno elevaba a 195.872 las nacionalidades ya concedidas por esta vía y reconocía otras 134.405 solicitudes aprobadas pendientes de inscripción".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Puente llega a su comparecencia de la tragedia de Urda entre desmentidos de expertos y la investigación técnica en marcha
  2. Ni la vivienda, ni la fuerza del amor, ni el uso de la IA: la tragedia voltea la campaña con un PSOE desplomándose en las encuestas
  3. La Policía desaloja la acampada de Sol tras anunciar algunos organizadores que preparan su mudanza a los barrios
  4. Trump llega al cierre de campaña de las 'midterms' con una posible debacle electoral e Irán de fondo
  5. De Milei a los EEUU de Trump: Ayuso elige entre lo más ultra de América para repartir sus medallas internacionales
  6. Hay 300 equipos de refrigeración expuestos a ciberataques en España y los expertos urgen a revisar su vulnerabilidad