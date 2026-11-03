El Gobierno rechaza que se impida el voto a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos'

Los detalles Los servicios jurídicos del Estado destacan que esta nueva suspensión no forma parte del procedimiento y que se están "excediendo" el objeto del proceso.

La Abogacía del Estado, representando al Gobierno, ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por Vox y Iustitia Europa para impedir el voto a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de Nietos'. Según documentos a los que ha accedido laSexta, los servicios jurídicos del Estado argumentan que la suspensión solicitada no forma parte del procedimiento vigente y excede el objeto del proceso. La semana pasada, Iustitia Europa pidió al Tribunal Supremo suspender el voto CERA del Anexo III, que afecta a los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad española por esta ley. Hasta julio de 2026, había 189.678 inscripciones en este anexo, cifra que aumentó a 195.872 nacionalidades concedidas, con 134.405 solicitudes aprobadas pendientes de inscripción.

La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, rechaza las nuevas medidas cautelares solicitadas por Vox y Iustitia Europa para que se impida el voto a los hijos de los nacionalizados por la denominada 'ley de nietos'.

En varios escritos a los que ha tenido acceso laSexta, los servicios jurídicos del Estado destacan que esta nueva suspensión no forma parte del procedimiento y que se están "excediendo" el objeto del proceso.

La semana pasada Iustitia Europa pidió al Tribunal Supremo suspender el voto CERA del Anexo III, relativo al voto de los hijos e hijas mayores de edad de quienes previamente obtuvieron la nacionalidad española de origen en los supuestos previstos por la 'ley de nietos'.

La nueva petición se produjo después de que la propia Administración aportara datos que revelan la dimensión de este colectivo. A 31 de julio de 2026, inmediatamente antes del cierre del censo electoral aplicable a estas elecciones, constaban 189.678 inscripciones correspondientes al Anexo III.

Un mes después, según explicaron en el documento presentado al Supremo, "el Gobierno elevaba a 195.872 las nacionalidades ya concedidas por esta vía y reconocía otras 134.405 solicitudes aprobadas pendientes de inscripción".

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