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"No se puede insultar permanentemente"

Chema Crespo asegura que Ayuso "lo va a pasar mal a corto o medio plazo" tanto si Feijóo llega a la Moncloa, como si no

Chema Crespo asegura que si Feijóo llega a la presidencia del Gobierno, Ayuso "tendrá unos berrinches extraordinarios" porque "el eje de rotación va a pasar de Sol a Moncloa", mientras que si no lo consigue "sus propios compañeros alguna responsabilidad le van a exigir".

Chema Crespo asegura que si Feijóo llega a la presidencia del Gobierno, Ayuso "tendrá unos berrinches extraordinarios" porque "el eje de rotación va a pasar de Sol a Moncloa", mientras que si no lo consigue "sus propios compañeros alguna responsabilidad le van a exigir".

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a ser noticia en la campaña por sus ataques a Begoña Gómez y por llevar una camiseta en la que se podía leer el mensaje 'Me gusta la fruta' en francés.

"Parece un hombre anuncio esta mujer, pero para insultar permanentemente", reacciona Chema Crespo, que considera que Ayuso "lo va a pasar mal en el corto y en el medio plazo".

En este sentido, apunta que "si Feijóo es presidente del Gobierno, esta mujer va a tener unos berrinches absolutamente extraordinarios, porque el eje de rotación de la película va a pasar de la Puerta del Sol a Moncloa".

En el caso de que Feijóo no consiga finalmente alcanzar la presidencia del Gobierno, Chema cree que "la frustración de esta mujer la va a llevar por un sendero muy malo porque sus propios compañeros alguna responsabilidad le van a exigir". "No se puede circular por la vida insultando permanentemente", sentencia.

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