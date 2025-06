Iñaki López, sobre el 'enfado' de la ex de Ábalos con Anaís por pasear a su perro: "Dice que lo tienen en custodia compartida"

Andrea de la Torre, una de las parejas formales de José Luis Ábalos, ha concedido su primera entrevista en Espejo Público, donde ha hablado abiertamente sobre los cuatro años de relación que mantuvo con el exministro socialista.

Durante la conversación, también se ha referido a Anaís, la última mujer con la que se ha vinculado a Ábalos y que protagonizó un momento polémico al intentar llevarse un disco duro durante el registro en el domicilio del exministro.

De la Torre cree que el exdirigente socialista no llegó a relacionarse sentimentalmente con Anaís mientras estaban juntos, aunque sí la veía a menudo en su casa porque trabajaba allí como limpiadora. "Esa mujer a mí no me saludaba, solo le hablaba a él y no tenía nada que ver con la experiencia que habíamos tenido con otras personas que venían a casa", ha afirmado.

Pero lo que más ha molestado a Andrea es que Anaís sea ahora la encargada de pasear al perro que, según ella, le regaló Ábalos.

Una situación que ha provocado la reacción irónica de Iñaki López en Más Vale Tarde: "Andrea está muy despechada porque el perro que le regaló Ábalos lo está paseando, la misma que se esconde los discos duros. Dice que lo tienen en custodia compartida", comenta con sarcasmo el presentador, que remata diciendo: "Me parece a mí que Ábalos ha regalado a ese perro siete veces".