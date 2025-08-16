Ahora

Economía

Desde un 35,7% la carne hasta un 52,6% la fruta: así ha subido la cesta de la compra desde 2017

Desde hace ocho años, la cesta de la compra ha subido casi un 38,5%. Más Vale Tarde repasa los datos publicados en el INE para saber cuánto ha subido cada tipo de producto.

Desde hace ocho años, la cesta de la compra ha subido casi un 38,5%. Más Vale Tarde repasa los datos publicados en el INE para saber cuánto ha subido cada tipo de producto.

"Quizá en nuestro día a día no lo contemplamos, pero sí que es cierto que si vamos hoy al supermercado sabemos que con más dinero nos vamos a llevar menos cosas", expone María Lamela.

Como indica, el Instituto Nacional de Estadística expone que los productos frescos han subido un 43,2% desde el año 2017 mientras que el incremento de precio de los elaborados ha sido de un 33,7%. Fijándonos en productos concretos, la periodista indica que el precio del pan y los cereales han subido un 31,5%.

"La leche, los huevos y el queso han subido un 40,6%", añade Lamela. La carne, por otro lado, ha subido en un 35,7% mientras que el precio del pescado y el marisco han aumentado en un 30%. Destaca, especialmente, el aumento de precio de la fruta, que ha subido en un 52,6%. El precio de las legumbres y las verduras ha aumentado en un 38,5%.

Y no solo ha aumentado el precio de la cesta de la compra. Desde el año 2019, el precio de los hoteles o la restauración también ha sufrido un aumento considerable: un 26,8%. Lo único que ha bajado han sido las comunicaciones, la telefonía móvil o internet, que ha bajado un 1,7%.

Las 6 de laSexta

  1. Guerra Ucrania-Rusia, en directo | Trump y Putin ya se encuentran en Alaska: sonrisas y apretón de manos antes de una histórica cumbre
  2. Cuatro militares heridos, cientos de evacuados y 112.000 hectáreas calcinadas: los incendios no dan tregua
  3. Robles acusa a Feijóo de "falta de rigor" ante la ola de incendios: "Mientras unos hablan, otros ponen en juego su vida"
  4. Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años
  5. Washington denuncia la orden de Trump para hacerse con el control de la Policía en la capital
  6. Afganistán, una prisión a cielo abierto: se cumplen cuatro años de la vuelta al poder de los talibanes