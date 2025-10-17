Iñaki López, emocionado al recordar el fallecimiento de Jokin, que se suicidó en 2004 a causa del acoso escolar

El joven, de solo 14 años, decidió lanzarse desde la muralla de su municipio después de sufrir acoso durante mucho tiempo. Jokin no contó a nadie, ni siquiera a sus padres, lo que estaba pasando.

Este martes, en Sevilla, Sandra, una niña de 14 años, se quitaba la vida a causa del acoso escolar. La adolescente decidía tirarse desde la azotea de su domicilio. En el centro de la adolescente, en Sevilla, han aparecido pintadas en las que se puede leer "asesinos", "perros", "culpables" o "justicia".

El caso, como recuerda Iñaki López, recuerda al de Jokin, un chico de 14 años que se suicidaba en 2004 también por la misma causa. El presentador, visiblemente emocionado, cuenta que el joven se tiró de la muralla de su ciudad "después de sufrir acoso, durante mucho tiempo, en silencio".

"Es difícil no llorar viendo esta imagen, es difícil mantener el tipo sin romperte", comenta Beatriz de Vicente. El periodista cuenta que se acuerda mucho de ese caso debido a que él, en ese momento, trabajaba en la Televisión Pública Vasca y fue "una auténtica conmoción".

Jokin, como recuerda López, "sufrió mucho en silencio, no transmitió a sus padres, nadie sabía lo que estaba pasando y, finalmente, optó por quitarse la vida". "Como padre no se me ocurre nada más duro que esto", expone López.

Más Vale Tarde ha conectado con Isaac Villar, tío de la menor. Iñaki le ha agradecido permitir al programa mostrar la fotografía de Sandra. "Lejos de victimizarla va a convertirla en un ejemplo para que a partir de ahora tengamos claro qué es lo que hay que evitar", concluye el presentador.

