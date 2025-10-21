Iñaki López: "Luchar contra el acoso acosando no tiene sentido. Es no haber aprendido nada de lo que estamos hablando"

Iñaki López y Beatriz de Vicente analizan las supuestas amenazas a las presuntas acosadoras de Sandra, la joven que se ha suicidado en Sevilla, después de que la Fiscalía haya pedido retirar sus fotos de las redes sociales.

Mientras la Policía investiga el teléfono de Sandra, la joven que se suicidó en Sevilla, para averiguar si sufrió ciberacoso, la Fiscalía ha solicitado la retirada de las fotos de sus presuntas acosadoras de las redes sociales por supuestas amenazas.

En este sentido, Beatriz de Vicente recuerda a aquellos que están haciendo las pintadas en el colegio que "estáis cometiendo un delito de acoso", igual que quien lo hace en las redes: "Revelación de secretos, penado con hasta cinco años de prisión", apunta.

La abogada señala en el vídeo sobre estas líneas que presionar a las presuntas acosadoras "y que al final ellas también tengan un trauma de esto es una espiral incorregible".

Iñaki López, por su parte, añade que "luchar contra el acoso acosando no tiene ningún sentido": "Es no haber aprendido nada de lo que estamos hablando", sentencia.

