Iñaki López, cuando Carlos Maldonado confiesa que quiere hacer dieta: "Estamos en 70 kilos, no me lleves la contraria"

El chef ha desvelado un truco que utiliza su madre para desgrasar el chorizo. A pesar de ello, el cocinero no lo ha usado en la receta y ha incorporado este embutido con su grasa.

El chef Carlos Maldonado visita Más Vale Tarde para mostrar el paso a paso de una de sus deliciosas recetas. En esta ocasión, el cocinero va a elaborar unas patatas con bacalao a la riojana. Uno de los ingredientes del plato es el chorizo. Carlos cuenta un truco utilizado por Jenny, su madre, para desgrasar este ingrediente.

"No le gusta mucho la grasa", explica Maldonado, "por eso, al cocer las patatas cuece el chorizo". Después, lo deja enfriar y esto hace que la grasa descienda. "Quita toda la grasa y echa ese caldito totalmente desgrasado", indica el cocinero, "con todo el sabor del chorizo".

"Nosotros no lo hemos cocido", adelanta el chef, "así que...". "No somos la Jenny, lo echamos con toda su grasa", añade Iñaki López. "Estamos creciendo todavía, Jenny", afirma el presentando, dirigiéndose a la madre de Carlos. "Unos más que otros", confiesa el cocinero, "me voy a poner a dieta pero ya".

"Esto es la tele, que engorda", responde Iñaki. "Estamos los dos en 70 kilos con nuestro 1,80", añade el presentador. "¡Qué va! Yo estoy largo, eh...", responde Maldonado. "No me lleves la contraria", le reprende López.