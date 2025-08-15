Mayte Alcaraz, sobre los políticos en los incendios: "Mejor que no vengan a hacerse fotos y dejen a gente que entienda"

Ante la bronca política en plena oleada de incendios, la periodista sostiene que en los puestos de mando "no hace falta que vengan los políticos con las chanclas recién quitadas del avión". Los ciudadanos, sostiene, quieren allí "a gente que sepa".

En medio de una oleada de incendios, la confrontación política no cesa, lo que genera descontento entre los ciudadanos, según advierte Mayte Alcaraz en Más Vale Tarde. La periodista critica los enfrentamientos políticos y enfatiza la necesidad de colaboración y coordinación entre administraciones, destacando el tono conciliador de Isabel Díaz Ayuso frente a la actitud de Óscar Puente, quien, según ella, ha ridiculizado la situación. Alcaraz opina que, en lugar de políticos, se necesitan expertos en emergencias al mando, criticando las apariciones públicas de los líderes políticos durante las crisis como meras oportunidades para hacerse fotos.

Tampoco en plena oleada de incendioscesa la bronca política. "Yo no sé quién les ha hecho creer a los políticos que a los ciudadanos les interesan todos estos enfrentamientos que están teniendo en torno a los incendios", asevera al respecto Mayte Alcaraz en Más Vale Tarde, tras unos días en los que los representantes políticos han vuelto a intercambiarse reproches por el reparto de competencias ante la emergencia y la presencia -o ausencia- de los dirigentes autonómicos y nacionales mientras las llamas arrasan miles de hectáreas.

"Creo que a la gente más sensata lo que le gustará es que sus administraciones colaboren, se coordinen, tengan este tono que ha tenido Isabel Díaz Ayuso y no el que en los últimos días ha hecho Óscar Puente, que ha sido ridiculizar y frivolizar un asunto como el de los incendios para meterse con rivales políticos", opina la periodista.

Alcaraz se pronuncia así después de que la presidenta madrileña acudiera este jueves a Tres Cantos, donde aseveró que "Twitter hay que dejarlo para otro momento", días después de que se desatara allí un incendio que se cobró una víctima mortal, y de que el ministro de Transportes se haya situado en el centro de la polémica por los términos en los que reprochado a los presidentes de Andalucía y Castilla y León, Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco, que siguiesen de vacaciones mientras sus regiones se quemaban.

"Dicho lo cual, yo eso de que haya venido Isabel Díaz Ayuso, bien, bienvenida sea, pero yo creo que los ciudadanos lo que quieren es que, al mando de todo esto, no hace falta que vengan los políticos con las chanclas recién quitadas del avión, yo creo que quieren tener a gente que sepa, a técnicos, que tengan experiencia, que tengan eficacia, que sepan de qué va esto, a expertos en emergencias", afirma no obstante Alcaraz.

"Eso es lo que queremos tener en los puestos de mando, no a los políticos haciéndose fotos", insiste. "Lo digo por esta presidenta y lo digo por los presidentes que han salido, los que no han salido, los que han llegado tarde, los que sigan en La Mareta [la residencia de Lanzarote donde pasa sus vacaciones el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez], lo digo por todos", aclara la periodista, que zanja: "Casi es mejor que no vengan a hacerse fotos y que dejen a gente que entienda de esto".