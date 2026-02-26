Cristina Almeida considera una "infamia" que Cayetana Álvarez de Toledo pida "desclasificar" el historial médico de Sánchez

La abogada se ha hecho eco de las palabras de la diputada del PP sobre la salud del presidente del Gobierno. Almeida tiene claro que si el presidente tuviera una enfermedad grave "será el primero que lo diga de cara al pueblo".

Cayetana Álvarez de Toledo ha pedido que se 'desclasifique' el historial médico de Pedro Sánchez. La diputada del Partido Popular no ha dudado en solicitar información sobre el estado de salud del presidente del Gobierno ya que, según se ha publicado, podría tener un problema de salud cardiovascular.

Pedro Sánchez no ha dudado en responder a las palabras de Álvarez de Toledo. El presidente ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que señala que es un bulo. El presidente expone que si tuviera un problema de salud no sería ningún problema, ya que hay millones de personas que los padecen "y que llevan una vida normal". "Lo único cierto es que lo que les enferma es el resultado de la democracia", ha señalado.

Cristina Almeida considera que Sánchez "si tiene una enfermedad grave que le incapacite, será el primero que lo diga de cara al pueblo". La abogada expone que el hecho de la diputada del PP "salga allí diciendo 'tiene usted una enfermedad cardiovascular' me parece una infamia".

"Y ya te lo digo que, por el tono me parece una falta de respeto", añade Almeida, "y que en el Congreso de los Diputados se vaya a decir 'tiene usted una enfermedad cardiovascular'". "¿Usted quién es para pedirme a mí esto? Si la tengo ya lo diré yo lo que tenga que decir que afecta a mi gobierno", concluye la abogada.

