Enfado en el Gobierno por la petición de Álvarez de Toledo de "desclasificar el historial médico" de Pedro Sánchez

La sesión de control al Gobierno en el Congreso se caracterizó por la tensión política, especialmente entre Cayetana Álvarez de Toledo y Félix Bolaños. La diputada del PP cuestionó a Pedro Sánchez sobre su salud, sugiriendo que desclasifique su historial médico, en relación con un bulo sobre un supuesto problema cardiovascular del presidente. Bolaños criticó duramente a Álvarez de Toledo por sus comentarios. Además, hubo un enfrentamiento entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo sobre la desclasificación de documentos del 23F. Feijóo pidió transparencia en otros temas, mientras Sánchez ironizó sobre el líder del PP, lamentando su enfoque político.

La sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados ha vuelto a destacar por la bronca política, esta vez entre Cayetana Álvarez de Toledo y Félix Bolaños. La diputada del PP ha preguntado a Pedro Sánchez si tiene "un problema de salud".

"Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico", ha espetado, a cuenta de la desclasificación de los documentos del 23F de este miércoles.

Esta cuestión, que ha venido a cuenta del bulo de que Sánchez se está tratando de un problema cardiovascular, no ha sentado nada bien en el Ejecutivo, ya que además Moncloa ha desmentido esta información.

El ministro Félix Bolaños se ha encargado de responder y ha censurado las palabras de la diputada: "Cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, ve que hay un escalón más abajo", ha criticado.

Tensión entre Sánchez y Feijóo

En la sesión, también se ha vivido un nuevo choque entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El PP ha afeado al Gobierno la desclasificación del 23F, mientras el PSOE ha preguntado por qué tienen miedo de estos archivos.

"Puestos a desclasificar, desclasifique las causas del apagón, los contratos que han acabado en mordidas, los papeles del 'Delcygate' y sus viajes en Falcon a Dominicana o quién financió sus primarias", ha espetado el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que ha añadido que para ello "no va a haber que esperar 45 años".

"No pasarán 45 días desde el cambio de Gobierno para saber lo que ha hecho usted. El 23F había un presidente del Gobierno que luchaba contra el terrorismo, usted pacta con ellos, los lleva a Moncloa y los excarcela para seguir siendo presidente", ha reprochado.

Sánchez ha considerado "desafortunado" su planteamiento y ha preguntado: "¿Por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del 23F? ¿Qué problema hay?". El popular ha adelantado que "si sigue así, acabará intentando convencer de que paró el 23F".

Sin embargo, el presidente ha tirado de burla y ha esgrimido que "me lo imagino delante del espejo leyendo". "Para una cosa que tiene que hacer a la semana, que es venir aquí a una sesión de control...", ha lanzado Sánchez, antes de lamentar "en lo que ha quedado" Feijóo. "En lugar de política para adultos, política para ultras", ha criticado.

