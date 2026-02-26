Más Vale Tarde sale a la calle para saber qué opina la gente sobre una posible vuelta de Juan Carlos I: "No se lo merece"

Tras la desclasificación de varios documentos del 23F, Alberto Núñez Feijóo ha pedido que el rey emérito vuelva a nuestro país. Pero ¿qué opinan los ciudadanos sobre esta hipotética vuelta?

Alberto Núñez Feijóo ha pedido que el rey Juan Carlos I vuelva a España. El líder popular ha hecho esta solicitud después de que se desclasificaran varios documentos del 23F en los cuales se demuestra que el rey emérito paró el golpe. Pero ¿qué opina la gente sobre esa posible vuelta? ¿Debería volver de Abu Dabi? Más Vale Tarde ha salido a la calle para saberlo.

Una señora no ve con buenos ojos esa vuelta. "Nos ha robado un montón", señala. "No pinta nada aquí ya", comenta un señor. "No se lo merece", añade otra chica. Un hombre cree que está bien que vuelva. Una opinión que comparte un joven que afirma que está bien que vuelva, salude a la gente y vea a la gente.

"Me da un poco igual", afirma otro hombre. "No pinta nada en la monarquía", expone una mujer. Una señora indica que, en su día, lo hizo muy bien, "pero luego se ha portado muy mal con el pueblo español". La reportera plantea a una mujer en contra de su vuelta si no considera que debería volver por el papel que tuvo en la Transición. "La Transición no la hizo él, la hicieron los españoles después de una dictadura", señala.

"Estaba ahí porque tenía que estar", afirma un hombre, "le puso Franco y se acabó". Sobre dónde podría dormir, un chico indica que podría vivir con su hijo. "Tiene su familia, su casa, puede estar con ellos", expone una joven.

Una mujer se muestra enfadada al pensar que podrían darle una asignación. "A la cárcel, seguro", sugiere una joven sobre dónde podría dormir el emérito. "Le detesto", expone una mujer. "Lo tengo clarísimo: que se quede allí en Dubái", sentencia otra mujer.

