El periodista rebate las palabras de la concejala ultra con las cifras de asesinatos machistas y advierte de lo que está en juego: "El domingo también votamos sobre esto".

A pocas horas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Arancha Cabello, portavoz de VOX en Madrid, negó la existencia de la violencia de género, calificándola de ideología. Ante esto, el periodista Iñaki López refutó sus declaraciones con datos contundentes: este año han sido asesinadas 47 mujeres por sus parejas o exparejas, y desde que hay registros, 1,400 mujeres han sido víctimas de este tipo de violencia. López comparó estas cifras con los 850 asesinatos en 50 años de terrorismo de ETA, subrayando la gravedad del problema. Además, advirtió sobre el riesgo de que personas con pensamientos negacionistas lleguen al poder tras las elecciones. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, defendió a VOX, afirmando que la izquierda intenta demonizarlos. López enfatizó la importancia de votar, destacando que las elecciones también abordan este crucial tema social.

A pocas horas del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid Arancha Cabello intervino negando la discriminación hacia las mujeres. "No voy a negar nunca ningún tipo de violencia, pero, ¿la de género? ¿Esa que cuelga de la ideología de género? Por supuesto que la niego", dijo.

Ante unas declaraciones así, el periodista Iñaki López arranca rebatiendo con datos. "Ella lo negará. Pero este año llevamos 47 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas por el simple hecho de ser mujer". Y añade el recuento de los últimos 23 años: "1400 mujeres asesinadas desde que hay registros". Y para que su audiencia se haga una idea de la magnitud, añade el número de asesinatos en 50 años de terrorismo de ETA, unos 850.

Con los datos sobre la mesa, el periodista considera que "Arantxa sin duda alguna, es de las que piensan, ante cada agresión, 'algo habrá hecho'". Y advierte de que, según lo que ocurra en las elecciones, en un mes podría haber personas con ese pensamiento ocupando puestos de poder. Que podrían llegar al Gobierno "negacionistas de un terrorismo que afecta a más de la mitad de la población".

Pero la concejala de Vox no está sola, hay gente que ya ocupa puestos relevantes que la apoyan. Es el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este martes "aseguraba que la izquierda trata de demonizar a Vox para que el Partido Popular no pueda pactar", según cuenta el periodista. "No, presidenta, para demonizar a VOX se sobran y se bastan ellos solos", responde.

Con todo, López vuelve a remarcar la importancia de acudir a las urnas: "El domingo también votamos sobre esto".

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