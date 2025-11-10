Ahora

Iñaki López: "El 'bueno' de Adolfo no tenía mucha consideración con los latinos, más bien hacían con ellos tulipas de lámparas"

Durante el fin de semana, decenas de ultras se concentraron frente al Congreso de los Diputados en Madrid. La protesta, convocada por Núcleo Nacional, reunió a cientos de personas que entonaron cánticos fascistas y realizaron saludos nazis ante la sorpresa de muchos.

Iñaki López: "El 'bueno' de Adolfo no tenía mucha consideración con los latinos, más bien hacían con ellos tulipas de lámparas"

Decenas de ultras se concentraron este fin de semana en las calles de Madrid. La manifestación, convocada por el grupo Núcleo Nacional, tuvo lugar a las puertas del Congreso de los Diputados y llegó a reunir a unas 700 personas.

Durante la concentración, los asistentes cantaron el 'Cara al Sol' y consignas en honor a José Antonio Primo de Rivera, además de realizar el saludo nazi en varias ocasiones.

"¿Heil Hitler?", se cuestiona Iñaki López al ver las imágenes. "Me parece la bomba", añade el presentador, incrédulo ante lo sucedido. Asimismo, recuerda a todos los que se manifestaron ayer que "el 'bueno' de Adolfo no tenía mucha consideración para con los latinos, más bien hacían con ellos tulipas de lámparas".

