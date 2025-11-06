Patadas, bengalas y disparos al aire en una batalla campal entre ultras que desata la tensión en Vallecas

Pese a los numerosos disturbios, la Policía solo ha detenido a una persona (ultra del equipo madrileño) y solo otra ha resultado herida (un radical polaco).

Este miércoles por la noche se han vivido momentos de mucha tensión en Vallecas después de que los ultras del Rayo Vallecano y del Lech Poznan protagonizaran una pelea multitudinaria en la previa del partido de Conference League que disputarán ambos equipos este jueves.

Sobre las 23:30 de la noche, los seguidores polacos llegaron a las inmediaciones del estadio y comenzaron los disturbios con patadas, puñetazos, lanzamiento de piedras y bengalas como protagonistas. Según creen desde la Policía, este encuentro fue pactado dada la numerosidad de personas presentes en los incidentes (alrededor de 150 aficionados polacos).

Ante esta situación, más de 400 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de los servicios de emergencias actuaron con medios antidisturbios para disolver el enfrentamiento. De hecho, se realizaron disparos de fogueo al aire para disipar los enfrentamientos entre ambos grupos ultra. "Escuché como si fueran disparos", confiesa una vecina sobre lo sucedido.

Pese a los enfrentamientos, la Policía Nacional solo ha detenido a una persona (un aficionado del Rayo Vallecano) mientras que solo otra resultó herida (un ultra polaco) que tuvo que ser trasladado al hospital Gregorio Marañón después de ser encontrado con una herida abierta en la cabeza.

El partido, que se celebra este jueves a las 21:00, está declarado de alto riesgo y cientos de agentes policiales custodiarán las inmediaciones del Estadio de Vallecas para evitar nuevos disturbios entre los 745 seguidores polacos que cuentan con entrada y los aficionados del equipo vallecano.