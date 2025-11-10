Pedro López, que salvó a tres turistas en Tenerife: "Las vallas tendrían que estar cerradas cuando hay una previsión fuerte"

Un golpe de mar provocaba este fin de semana tres muertos y 15 heridos en diferentes incidentes ocurridos en la playa del Roque de Las Bodegas, la del Cabezo de Granadilla de Abona y el muelle de Puerto de la Cruz, en Tenerife.

Este fin de semana el mal tiempo provocó un fuerte oleaje que generó los llamados golpes de mar en varias playas de Tenerife que provocaron la muerte de tres personas así como una quincena de heridos. Pedro López consiguió rescatar a tres turistas que sufrieron los estragos de los golpes de mar provocados por una ola.

Estos golpes de mar son olas sucesivas, provocadas por el mar de fondo, que impactan de manera violenta. Pedro señala que en la zona donde él salvó a esos turistas deberían estar las vallas cerradas para impedir que estos accedan cuando hay "una previsión así de fuerte".

"Si no se cierra la gente pasa", expone López, "la gente es curiosa". "Habrá que investigar quién es el responsable de que se permita el acceso y que no haya ningún tipo de baliza colocada para evitar que la gente pasee y se juegue la vida", indica Iñaki López.

Pedro no lo dudó y entró en el agua para salvar a tres turistas que habían entrado en el mar. Cuando este los sacó, como cuenta, se mostraron muy agradecidos con él. "Estaban contentos de que me tirara, me vino uno de ellos al bar a felicitarme", indica.

