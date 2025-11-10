Ramoncín, muy critico con la concentración neonazi en Madrid: "Me produce una enorme tristeza"

Durante el fin de semana, Madrid fue escenario de una concentración neonazi que acabó con disturbios y tres detenidos. Desde Más Vale Tarde, Ramoncín lamentó lo ocurrido y señaló la falta de educación y memoria histórica como el origen del problema.

Durante el pasado fin de semana en Madrid tuvo lugar una concentración neonazi. Las calles de la capital se llenaron de cánticos fascistas y contenedores quemados. La noche del sábado terminó con la actuación de la Policía Nacional y con tres detenidos.

Desde Más Vale Tarde, Ramoncín opina que el problema de estas marchas neonazis reside en la educación y en la falta de conocimiento de la dictadura que hubo en España por parte del régimen de Francisco Franco.

"A mí me produce una enorme tristeza, porque aquí lo que está claro es que hay un problema de educación. Hay un problema de no haber explicado las cosas bien", critica el colaborado.

"Esta exhibición donde parece que es una cosa normal de gente tan joven que no saben exactamente lo que significa, que no saben lo que es. Aquí hay un problema muy grave y hay que tomárselo muy en serio", opina Ramoncín

Asimismo, señala que la solución está en "ir a las aulas, a las universidades, a los puestos de trabajo" y explicar que fue lo que vivió España durante la dictadura franquista.

