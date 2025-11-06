Iñaki López ve "entrañables" las críticas de Ortega Smith a Vox tras ser apartado: "Ha sonado un poco Forrest Gump"

Iñaki López reacciona con ironía en este vídeo a la entrevista de Javier Ortega Smith en la que ha mostrado su sorpresa por la decisión de Vox de apartarle de la portavocía en el Congreso, lo que considera "equivocado" e "injusto".

Javier Ortega Smith criticaba hoy su cese como portavoz adjunto de Vox en el Congreso, tras algunas desavenencias con la dirección del partido.

En una entrevista, Ortega Smith afirmaba que había sido "una gran sorpresa" esta decisión, pues según él "nunca he recibido ningún tipo de llamada de atención ni de reprimenda".

"Quienes han tomado esta decisión, ellos sabrán por qué lo hacen", afirmaba el dirigente de la fundación de extrema derecha, que calificaba esta decisión de "equivocada" e "injusta".

Unas declaraciones que a Iñaki López le parecen "entrañables": "Ha sonado un poco Forrest Gump", ironiza en el vídeo sobre estas líneas, mientras que Cristina Pardo señala que podría haber "doble sentido" en las palabras de Ortega Smith.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.