Ahora

Ortega Smith, "sorprendido"

Iñaki López ve "entrañables" las críticas de Ortega Smith a Vox tras ser apartado: "Ha sonado un poco Forrest Gump"

Iñaki López reacciona con ironía en este vídeo a la entrevista de Javier Ortega Smith en la que ha mostrado su sorpresa por la decisión de Vox de apartarle de la portavocía en el Congreso, lo que considera "equivocado" e "injusto".

Iñaki López reacciona con ironía en este vídeo a la entrevista de Javier Ortega Smith en la que ha mostrado su sorpresa por la decisión de Vox de apartarle de la portavocía en el Congreso, lo que considera "equivocado" e "injusto".

Javier Ortega Smith criticaba hoy su cese como portavoz adjunto de Vox en el Congreso, tras algunas desavenencias con la dirección del partido.

En una entrevista, Ortega Smith afirmaba que había sido "una gran sorpresa" esta decisión, pues según él "nunca he recibido ningún tipo de llamada de atención ni de reprimenda".

"Quienes han tomado esta decisión, ellos sabrán por qué lo hacen", afirmaba el dirigente de la fundación de extrema derecha, que calificaba esta decisión de "equivocada" e "injusta".

Unas declaraciones que a Iñaki López le parecen "entrañables": "Ha sonado un poco Forrest Gump", ironiza en el vídeo sobre estas líneas, mientras que Cristina Pardo señala que podría haber "doble sentido" en las palabras de Ortega Smith.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La Audiencia Nacional abre una pieza separada para investigar las cuentas del PSOE por los pagos en metálico a Ábalos y Koldo
  2. Junts aprieta, pero no ahoga: anuncia bloquear la legislatura al tiempo que avanza su 'sí' a cinco medidas
  3. Toñi, que perdió a su familia en la DANA, da un tirón de orejas a PP y Vox y consigue que aplaudan a las víctimas: "Por la justicia y la verdad"
  4. Ayuso se da un baño de masas versionando a Aznar mientras su jefe de gabinete reconoce que mintió
  5. Temporal de lluvias, en directo | Las tormentas golpean Mallorca y Cataluña: caos en aeropuertos y calles anegadas
  6. Familiares y víctimas de acoso escolar exigen más medidas ante el Congreso: "Hay que poner los insultos a la altura de una paliza"