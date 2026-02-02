Iñaki López avisa sobre el último 'hijo de put*' de una concejal del PP a Sánchez: "Lo hemos normalizado y no tiene consecuencias"

El presentador de Más Vale Tarde afea el uso de este insulto después de que una concejal popular valenciana haya gritado a Sánchez durante un mitin en Teruel.

Una concejal del Partido Popular de Vallanca (Valencia), Belén Navarro, interrumpía este domingo un mitin de Pedro Sánchez en Teruel para insultar al presidente del Gobierno al grito de "hijo de put*". Pero, como señala María Lamela, el uso de este insulto contra Sánchez comenzó en 2023 en su sesión de investidura cuando Isabel Díaz Ayuso murmuró ese insulto.

La presidenta madrileña, después, se justificó, afirmando que había dicho "me gusta la fruta". "El resto es historia o, mejor dicho, campaña de marketing", expone Lamela. Ayuso, en repetidas ocasiones, ha hecho referencia a su afición por la fruta, destacando que, incluso, se han hecho tazas o camisetas con su ya célebre frase.

Lamela expone que desde el Partido Popular madrileño no se ha dejado de replicar esa frase. Y, así, numerosos miembros de este han hecho alusión a que les gusta la fruta y no han dudado en hablar de sus bondades en mítines o frente a la prensa.

Sánchez, por su parte, señalaba que "no es aceptable ese nivel de descalificaciones y de insultos" y que se bromeará utilizando el "me gusta la fruta". "Demuestra el bajo nivel al que ha llegado la política", añadía.

"Hemos normalizado un insulto muy grave", señala Iñaki López, tras ver las imágenes, "ya no tiene consecuencias". "A esa mujer no la van a echar de su puesto de trabajo desde el Partido Popular", añade, en referencia a la concejal valenciana, "a partir de ahora abrimos la puerta a que esto sea una escalada y que acabemos teniendo un disgusto".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.