Moncloa condena el ataque verbal a Sánchez en Teruel y exige "la condena inmediata" de Feijóo: "Los insultos no tienen cabida en democracia"

Moncloa ha condenado el ataque verbal al presidente Pedro Sánchez durante un acto del PSOE en Teruel y ha exigido al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, una condena "inmediata y sin matices". Según Moncloa, los insultos, atribuidos a una concejala del PP, son "inadmisibles" en el debate democrático y advierten del peligro de "normalizar la violencia verbal" en política, deteriorando la convivencia democrática. Moncloa reclama una reacción clara del PP y critica el silencio de Feijóo, considerándolo cómplice. El PSOE también ha pedido la expulsión de la edil valenciana implicada y subraya que "no todo vale en política".

Moncloa ha condenado el ataque verbal sufrido por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante un acto público del PSOE celebrado este domingo en Teruel, y ha exigido al Partido Popular y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, una condena "inmediata y sin matices" de lo ocurrido.

Según han señalado fuentes de Moncloa a laSexta, los insultos proferidos contra el jefe del Ejecutivo, atribuídos a una concejala del PP suponen un hecho "inadmisible" en el marco del debate democrático.

"Los insultos no tienen cabida en democracia. Son el único recurso de quien no cree en ella", subrayan desde el entorno del presidente. Desde el Gobierno advierten del peligro de "normalizar la violencia verbal" en la política y consideran que este tipo de comportamientos deterioran la convivencia democrática y el respeto institucional.

Feijóo, "cómplice"

En este sentido, Moncloa ha reclamado una reacción clara por parte de la dirección del PP y, en particular, de su presidente. "Cada minuto que pasa sin que Feijóo condene públicamente lo sucedido le convierte en cómplice y certifica un liderazgo cada vez más debilitado", sostienen las mismas fuentes, que reprochan el silencio del líder popular tras el incidente.

El Ejecutivo insiste en que los insultos y descalificaciones personales no pueden formar parte del debate político y los vincula a la falta de propuestas. "Los insultos en política son el recurso de quien no tiene nada que ofrecer", concluyen desde Moncloa.

Durante el mitin turolense, Belén Navarro Cañete, una concejala del PP de Vallanca, una localidad de la comarca del Rincón de Ademuz, Valencia, sería la mujer que ha sido desalojada al grito de "hijo de puta" del evento.

Asimismo, fuentes del PSOE también han querido hacer su propia lectura de los hechos a laSexta. Según ellos, este tipo de actos son los que se producen "cuando normalizas las bromas de la fruta". Para los socialistas es un reflejo de "hacer una política sucia".

"No hay más que escuchar a Azcón hoy la 'machistada' del Parador de Teruel", han espetado. Más tarde, los socialistas han lanzado un mensaje contundente en redes donde han pedido a Feijóo y Pérez Llorca que expulsen a la edil valenciana del partido.

"No podemos aceptar ni normalizar el odio o las agresiones verbales, ni quedarnos de brazos cruzados cuando se sobrepasan los límites", han afirmado, a la vez que han pedido una condena de esos insultos por parte de los 'populares'. "Como en la vida, no todo vale en política", han agregado.

