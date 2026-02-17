Benjamín Prado, sobre el cese del consejero de Educación: "Lo echan las huelgas y el fracaso del modelo universitario de Ayuso"

Primera crisis en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tras el cese del consejero de Educación, Emiliano Viciana. La decisión provoca renuncias dentro del PP madrileño y revive las críticas sobre la financiación y el modelo de la educación universitaria.

Primera crisis de Gobierno en el ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cesado al consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emiliano Viciana, y tras su cese varios diputados del Partido Popular madrileño han anunciado que iban a renunciar a su acta de diputados.

Entre ellos figuran Pablo Pose, portavoz del PP en este ámbito en la Asamblea de Madrid; el director general de Universidades, Nicolás Javier Casas; y la directora general de educación secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera.

"Al consejero de Educación no lo cesa Ayuso ni se va. Lo echan las huelgas de estudiantes que han metido mucha presión. Lo echan la presión de los rectores y el fracaso absoluto del modelo que quería implantar Ayuso", critica Benjamín Prado en Más Vale Tarde.

El colaborador aprovecha para recordar en qué situación se encuentra el sistema de educación universitaria de la Comunidad de Madrid desde que gobierna Díaz Ayuso. Actualmente, en Madrid hay seis universidades públicas frente a las 14 privadas.

Prado se centra en el caso de la Universidad Complutense de Madrid, donde la falta de financiación por parte del Ejecutivo ha obligado al centro a recortar su ya escaso presupuesto para poder pagar un préstamo de 34 millones a la comunidad. "Eso no es un rescate, eso es hundir a la universidad", denuncia el escritor.

Asimismo, comenta que Díaz Ayuso pasa de la universidad pública y que le interesa más la privada: "Ayuso no se entera, tiene menos calles que Venecia. No se entera de nada porque la realidad de la gente es que no puede estudiar en una universidad privada con los precios que tiene".

