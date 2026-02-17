Juan Fernández-Miranda señala que, a pesar de sus palabras sobre Sánchez, "Felipe González sigue siendo un hombre de izquierdas"

El expresidente socialista se ha encontrado en el Congreso con el presidente del Gobierno después de afirmar que si Sánchez volvía a ser candidato en las elecciones, iba a votar en blanco.

Este martes se ha celebrado en el Congreso de los Diputados un acto de homenaje a la Constitución Española y en el mismo han coincidido Felipe González y Pedro Sánchez. El expresidente socialista ocupó titulares hace unos días al afirmar que si Sánchez volvía a ser candidato iba a votar en blanco, unas declaraciones que generaron una gran polémica.

Al encontrarse, como se puede ver en las imágenes, se han dado un breve apretón de manos. "Es una pena que Letizia no se enrollara un poco más con ese padre de la Constitución ocasionando un pequeño tapón y una situación incómoda", señala Iñaki López, con malicia.

Como señala Luis Sanabria, en otro momento Sánchez y González se han vuelto a cruzar, se aproximan, pero, finalmente, no se dirigen la palabra. "Dice que no va a votar al PSOE porque pactan con Bildu", señala Benjamín Prado, y recuerda: "¿Quién legalizó Herri Batasuna en 1986?".

"Yo no ilegalizaría Bildu y no pactaría con Bildu", señala Juan Fernández-Miranda, "es así de sencillo". El periodista indica que González "está a las antípodas en muchos temas de Sánchez, pero no en las políticas de izquierdas, por cierto".

Fernández-Miranda expone que su punto de inflexión fue "la amnistía, todo lo que tiene que ver con la forma de Estado, con el Estado de Derecho... con todas estas cuestiones y los pactos, está en contra". El periodista considera que el expresidente socialista "sigue siendo un hombre de izquierdas".

