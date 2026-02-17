Afra Blanco afirma que "hay una parte de España" que no empatiza con el problema de la vivienda "porque tienen propiedad"

"Si realmente te relacionas con la gente, si escuchas lo que está latiendo en la calle, las reclamaciones no son baladí", afirma Afra Blanco en este vídeo, donde reflexiona sobre el problema de la vivienda en España.

El problema de la vivienda en España llega hasta el punto de que la gente hace cola durante varias noches, como en Alzira, para la prerreserva de una promoción de viviendas de promoción pública a precios asequibles. El padre de uno de los primeros en hacerlo, incluso se emocionaba ante las cámaras de laSexta.

Una imagen que genera a Cristina Pardo "sentimientos encontrados", ya que, por un lado, "te alegras mucho por la gente que ves tan emocionada por conseguir una casa a un precio digno", pero por otro, porque "piensas 'cómo tiene que estar el tema para que la gente tenga que hacer estas colas y pelearse así por conseguir un piso'".

Para Afra Blanco, las lágrimas de ese padre delatan "la situación de crisis que está viviendo parte importante de esta población" al ver cómo toda una generación no ha podido comprar una casa.

Una situación de falta de vivienda que denuncia mucha gente, pero ante la que la sindicalista considera que hay "una parte de esta sociedad de España que no ha empatizado porque tienen propiedad".

"Si realmente te relacionas con la gente, si escuchas lo que está latiendo en la calle, las reclamaciones no son baladí", defiende Afra, que recuerda que los jóvenes cada vez se emancipan más tarde y cómo el hecho de vivir de alquiler impide ahorrar para adquirir una vivienda en propiedad.

