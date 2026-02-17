Aplausos y lágrimas por reservar una VPP tras cuatro días de acampada frente a una inmobiliaria de Alzira: "Ver que tenemos que pasar por todo esto es triste"

¿Por qué es importante? Este martes se han realizado las prerreservas de las 123 viviendas protegidas que se van a construir en Alzira (Valencia), donde las largas colas han sido la imagen más gráfica de hasta dónde llega el problema de la vivienda.

Este martes era el día. Finalmente ya se están haciendo las prerreservas de las 123 viviendas protegidas que se van a construir en Alzira (Valencia). Las largas colas han sido la imagen más gráfica de hasta dónde llega el problema de la vivienda en nuestro país: gente durmiendo desde el sábado en la calle e, incluso, padres haciendo cola para que sus hijos no se queden sin casa.

Después de cuatro días acampando frente a una inmobiliaria, este martes, por fin, Miriam y Nico han salido con la prerreserva de un piso bajo el brazo. Lo han hecho entre aplausos, pero también lloros. "Es una situación complicada. Ver que tenemos que pasar por todo esto es triste", ha dicho Miriam al salir. "Pagamos un alquiler, pero cuando te das cuenta de que no ahorras pues, es triste", ha agregado entre lágrimas.

Ellos han sido los primeros en elegir uno de los 123 pisos de protección pública en Alzira, al sur de Valencia. El mismo que ha elegido Vicenc, segundo en entrar. "Son 137.000 euros, 60 metros cuadrados de piso y 60 metros cuadrados de terraza", ha explicado. Su padre, que también ha hecho noche con él, era incapaz de contener las lágrimas. "Hacía falta porque los jóvenes están supercontentos", ha afirmado.

Hacía 25 años que el municipio no sacaba una promoción de VPP. "Es una oportunidad que hay que aprovechar porque no sabemos si va a volver a pasar", ha dicho Miguel Guerrero, quien también va a prerreservar una de estas viviendas. Han ido entrando de uno en uno, con muchos nervios, y saliendo con una sonrisa de oreja a oreja.

Aunque esto es una prerreserva, la entrega de llaves no se espera que se haga hasta 2028. Ha sido la inmobiliaria la que ha optado por hacer este proceso presencial "para evitar los problemas que ha habido en otras promociones", según ha explicado Rubén Martí, dueño de la inmobiliaria. Un método que ha permitido evidenciar el serio problema que existe con la vivienda en nuestro país y que demuestra que para cada vez más gente esta es la única solución para permitirse un techo.

