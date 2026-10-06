Gonzalo Bernardos ve "viable" el sistema de pensiones "con algún ajuste": "A trabajadores o a jubilados no les gustará"

El futuro del sistema de pensiones vuelve al debate en Más Vale Tarde. El economista reivindica el actual modelo español, pero analiza qué cambios serían necesarios para garantizar su viabilidad.

"Es absolutamente viable, lo único que hay que hacer es algunos ajustes, ajustes que a trabajadores o a jubilados no les gustará", señala Gonzalo Bernardos en Más Vale Tarde, en un nuevo debate sobre el sistema de pensiones.

Bernardos pone el foco en las cuentas del sistema y recuerda que, si se comparan los ingresos y los gastos de las pensiones, "el déficit supera los 70.000 millones de euros".

El economista pone sobre la mesa tres posibles vías para reducir el déficit. La primera sería "aumentar las cotizaciones sociales de los trabajadores", algo con lo que Bernardos "no está de acuerdo" porque "supondría que los trabajadores cobran menos".

La segunda posibilidad sería retrasar la edad de jubilación, una medida con la que "sí" se muestra de acuerdo, y la tercera opción sería reducir las pensiones de los jubilados, algo que rechaza tajantemente.

Bernardos también advierte de dos posibles escenarios que podrían perjudicar a los pensionistas. El primero sería que la pensión que reciben dependiera únicamente de lo que cada trabajador ha cotizado. "Esto es lo que hacen en Suecia y supone una bajada de las pensiones", señala Bernardos.

"El segundo peligro es que les digan que el dinero que tienen las empresas de cotizaciones sociales y que depositan en la Administración pública no lo depositen todo en la Administración pública, sino en una entidad financiera o en una administradora de fondos de pensiones y que esta lo invierta no en renta fija, sino en bolsa", explica el profesor de Economía en la Universidad de Barcelona.

A pesar de los ajustes que considera necesarios, Bernardos reivindica el actual modelo español. "Es un orgullo nuestro sistema de pensiones, pero sí que hay que hacer algún ajuste", concluye el economista.

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