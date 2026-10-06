Vivir de la pensión, las dificultades de algunos jubilados para llegar a fin de mes: "Tenemos que mirar los precios detenidamente"

Con la subida de la inflación, jubilados como Martín y Mari han tenido que acostumbrarse a mirar con lupa los precios para llegar a fin de mes. Lo contamos en este vídeo.

Aunque es cierto que España es uno de los países con las pensiones más altas de la Unión Europa, hay algunas pensiones que no superan los 700 euros y muchos lo pasan francamente mal para llegar a fin de mes.

Ahora, además, con la subida de la inflación, pensionistas como Martín y Mari han tenido que acostumbrarse a mirar con lupa los precios. Martín explica a Más Vale Tarde que tras 44 años de trabajo le ha quedado una paga de 1.200 euros.

"En el momento en que tienes que pagar el seguro, el seguro de vida, el seguro de la casa, el seguro del coche, no te llega a pagar nada", lamenta Martín. "Hacemos maravillas para que nos llegue el mes", dice Mari.

Sobre todo, se nota en la luz: "Este año, mensualmente, he pagado 57,50, en el 2025 pagué 40. Si esto lo metemos luego durante todo el año, han metido 200 euros más. Hay que estar pendientes de no encender mucho las luz", confiesa Martín.

Por su parte, Mari asegura que realmente, "lo que nos pasa a los mayores es que tenemos que ir mirando delicadamente porque, claro, la pensión no da para tanto. El carro, por ejemplo, ha pegado una subida grandísima".

El matrimonio compra ahora menos productos, como por ejemplo, los boquerones: "Estos siempre han sido comida del obrero y hoy es que no hay quien lo compre, pues está a ocho, siete, ocho euros el kilo. El mes pasado estaban a cinco o a cuatro.

Por su parte, algo así tan sencillo como bajarse a tomar un café, ya hay que pensárselo porque ha subido mucho: "Antiguamente eran 80 céntimos y ahora te vale 1,50. euros".

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