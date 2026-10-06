El PP sale a defender el sistema de pensiones frente a la propuesta de Vox de semiprivatizarlo: "Es robusto y sólido"

Los detalles Vox señaló ayer que "el sistema de pensiones es un zombie" porque "lo han quebrado". Pero el PP ha salido a defender el sistema de pensiones frente a lo que dice la ultraderecha.

En el actual debate político, el PP ha dejado claro que no apoya la propuesta de Vox de semiprivatizar el sistema de pensiones. Borja Sémper, portavoz del PP, ha defendido el sistema actual, asegurando su viabilidad y robustez. Esta postura ha sido cuestionada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha preguntado al PP sobre posibles cambios futuros. Mientras tanto, Vox, representado por José María Figaredo, aboga por un modelo mixto de pensiones, combinando reparto y capitalización, lo que ha generado críticas por parte de los sindicatos. Esta propuesta de Vox ha sido calificada anteriormente como una "estafa piramidal" por algunos de sus exdirigentes.

Cada mensaje que escuchemos estos días saben que mueve votos. Este martes el PP ha querido dejar claro que no comparten la idea lanzada ayer por Vox de semiprivatizar nuestro sistema de pensiones. En al Rojo Vivo, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha dicho que defenderán el sistema de pensiones actual o los que vengan. Y a esa frase se ha agarrado Sánchez para preguntar al PP si están pensando o no en cambiar el sistema de pensiones.

"El sistema aguanta, hay que garantizarlo y viabilizarlo. El sistema es robusto y sólido", ha asegurado Borja Sémper en una entrevista en Al Rojo Vivo. Así, el PP ha salido a defender el sistema de pensiones frente a lo que dice Vox.

Y es que ayer José María Figaredo, secretario general de Vox, señaló que "el sistema de pensiones es un zombie, lo han quebrado. Habría que dibujar un modelo de pensiones mixto, que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización".

Los populares parece que no coinciden con los de Abascal, pero también muestran dudas sobre la continuidad del sistema a largo plazo. "Garantizamos absolutamente que las pensiones van a tener la viabilidad que tengan con el modelo actual y con los que vengan", ha indicado Sémper.

Sánchez pone en duda a los populares

Una afirmación que ha aprovechado Sánchez para sembrar incertidumbre sobre el proyecto político del PP. "¿Cuál es el que vendría, si no hubiera una mayoría que creyera en este sistema de pensiones?", se ha preguntado el presidente del Gobierno esta mañana.

Así, Sánchez pone en duda a los populares y manda un mensaje de tranquilidad. "El sistema público de pensiones no está en riesgo y puede seguir garantizando que las pensiones se revaloricen", ha dicho.

Los sindicatos animan, con sarcasmo, a que Vox siga mostrando sus políticas de cara a las elecciones. "No quieren que España gaste 15 de cada 100 euros en mantener un sistema público de pensiones y entonces lo quiere privatizar parcialmente", ha indicado Unai Sordo, Secretario general de CCOO.

Lo ha dicho Vox: quieren un sistema semi-privado. "Habría que dibujar un modelo de pensiones mixto, que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización", dijo ayer José María Figaredo.

No es la primera vez, ya lo hicieron antiguos dirigentes. Iván Espinosa de los Monteros, exdiputado de Vox, indicó que "tenemos un sistema de pensiones que está basado en una estafa piramidal en la que no están garantizadas las pensiones".

Por su parte, el exvicepresidente de Vox, Víctor González, indicó que se trata de "una estafa piramidal. Lo que hacemos nosotros decimos, aquellos que se incorporen a la vida laboral van a ir a un sistema mixto sí o sí". La apuesta de Vox está clara.

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