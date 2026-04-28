El paro sube al 10,83% en primer trimestre de 2026, el peor dato desde 2013

El dato La población ocupada supera los 22,5 millones de personas con datos desestacionalizados. La ocupación bruta disminuyó en 170.300 personas en el arranque de año respecto al último trimestre de 2025, pero eliminando la estacionalidad hay un crecimiento de 96.800 ocupados.

La última Encuesta de Población Activa (EPA) revela que la ocupación desestacionalizada en España supera por primera vez los 22,5 millones de personas, alcanzando un máximo histórico de 22.544.300 empleos. Sin embargo, la ocupación bruta disminuyó en 170.300 personas debido al fin de la campaña navideña. El paro aumentó en 231.500 personas, un 9,3% más, siendo el incremento más significativo desde 2013. La población activa supera los 25 millones, aunque la tasa de paro sube al 10,83%. A pesar de esto, hay un aumento en la ocupación a tiempo completo y en contratos indefinidos. El vicepresidente Carlos Cuerpo destaca que el mercado laboral sigue creando empleo de calidad.

La última actualización de la encuesta de población activa (EPA) arroja buenos datos, mostrando una ocupación que supera por primera vez los 22,5 millones de personas con datos desestacionalizados. En el primer trimestre de 2026, la ocupación marca un nuevo máximo histórico al alcanzarse las 22.544.300 personas con empleo en ese cálculo desestacionalizado.

No obstante, la ocupación bruta disminuyó en 170.300 personas en el arranque de año respecto al último trimestre de 2025, dado el fin de la campaña navideña para la hostelería o el comercio. Eliminando esa estacionalidad, se recoge un crecimiento de 96.800 ocupados, un 0,43% más.

El paro subió en 231.500 personas entre enero y marzo, lo que supone un 9,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se redujo en 170.300 personas (-0,7%), concentrándose la pérdida de empleo en el sector privado, donde se destruyeron 191.400 puestos de trabajo, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento del paro en los tres primeros meses de este año es el más pronunciado en un primer trimestre desde 2013, cuando aumentó en 257.200 personas. Por su parte, el descenso de la ocupación es el más pronunciado en un primer trimestre desde 2020, cuando la llegada de la pandemia destruyó 285.600 empleos.

La población activa supera los 25 millones de personas también por primera vez, con un incremento de 447.000 personas en el último año. La tasa de paro, no obstante, se sitúa en el 10,83%, casi un 1% más; lo que no quita que estemos en el menor nivel de la tasa de paro en un primer trimestre desde el año 2008.

En cuanto a la calidad del empleo, la ocupación a tiempo completo se incrementó en 567.600 personas en los últimos 12 meses, un 3,04% más, mientras que los ocupados con contrato indefinido se sitúan en 16.242.400 personas, tras aumentar en 539.700 en el último año. La tasa de temporalidad cae al 14,77%, y se reduce hasta el 11,91% en el sector privado.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, asegura que estos datos "confirman un mercado laboral capaz de seguir creando empleo de mayor calidad incluso en un contexto internacional complejo". "Hemos alcanzado un nuevo máximo histórico de ocupación en términos desestacionalizados, lo que demuestra que España afronta los retos de hoy mejor preparada que en crisis anteriores", resalta.

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