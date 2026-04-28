Irán duda de la veracidad del atentado contra Trump: recrean con IA el 'falso' suceso

Los detalles El régimen iraní ha difundido un vídeo en el que recrean los hechos sucedidos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, pero alimentando la teoría de que estaba todo preparado.

Estados Unidos e Irán han acordado un alto el fuego, aunque las tensiones persisten. Durante la pausa antes de nuevas negociaciones, Irán ha difundido un video con Inteligencia Artificial sobre el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, describiéndolo como una puesta en escena. En su versión, el atacante, Cole Allen, dispara al aire mientras Melania Trump se aterroriza y Donald Trump sonríe sospechosamente antes de salir de escena. Las autoridades detienen al atacante, quien luego se ríe con los agentes. Finalmente, Trump y su gabinete aparecen en un escenario teatral, aplaudiendo su 'actuación', reforzando la idea de Teherán de que todo fue un espectáculo para glorificar al presidente Trump.

Hay un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, pero las diferencias siguen siendo notorias. Y, en el entretiempo hasta una nueva ronda de negociaciones, el régimen iraní alimenta las teorías de la conspiración y ha montado su propia versión del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca con la Inteligencia Artificial.

Porque, para ellos, el suceso producido este sábado fue puro teatro. Por eso han difundido un vídeo con IA en el que caricaturizan al atacante. En su versión, Cole Allen dispara al aire ante una aterrada Melania y un Donald Trump sospechosamente sonriente sale de escena, igual que J.D. Vance para que aparezcan los Minions.

Las autoridades reducen al atacante para, acto seguido, alimentar la teoría de la conspiración mostrando cómo se empieza a reír con los agentes después de que no les vea nadie. Y, cuando terminan de escoltar a Trump, él aparece junto con el resto de su gabinete en un escenario de teatro aplaudiendo por su 'actuación'.

Y es que Teherán lo ve todo como una actuación para una mayor gloria del presidente Trump.

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