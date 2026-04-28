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Publican su versión

Irán duda de la veracidad del atentado contra Trump: recrean con IA el 'falso' suceso

Los detalles El régimen iraní ha difundido un vídeo en el que recrean los hechos sucedidos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, pero alimentando la teoría de que estaba todo preparado.

Melania y Donald Trump recreados con IA por Irán
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Hay un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, pero las diferencias siguen siendo notorias. Y, en el entretiempo hasta una nueva ronda de negociaciones, el régimen iraní alimenta las teorías de la conspiración y ha montado su propia versión del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca con la Inteligencia Artificial.

Porque, para ellos, el suceso producido este sábado fue puro teatro. Por eso han difundido un vídeo con IA en el que caricaturizan al atacante. En su versión, Cole Allen dispara al aire ante una aterrada Melania y un Donald Trump sospechosamente sonriente sale de escena, igual que J.D. Vance para que aparezcan los Minions.

Las autoridades reducen al atacante para, acto seguido, alimentar la teoría de la conspiración mostrando cómo se empieza a reír con los agentes después de que no les vea nadie. Y, cuando terminan de escoltar a Trump, él aparece junto con el resto de su gabinete en un escenario de teatro aplaudiendo por su 'actuación'.

Y es que Teherán lo ve todo como una actuación para una mayor gloria del presidente Trump.

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