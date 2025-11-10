Gonzalo Bernardos, sobre las posibles consecuencias de la visita de los reyes a China: "Más inversión en España"

Los reyes de España han iniciado un viaje oficial a China, en un momento clave para reforzar la cooperación bilateral. Desde Más Vale Tarde, Gonzalo Bernardos analiza las posibles consecuencias económicas y geopolíticas de esta visita.

Los reyes de España acaban de iniciar su viaje oficial a China, en un momento clave en el que el país busca reforzar la cooperación bilateral con el gigante asiático. Desde Más Vale Tarde, el profesor y experto en economía Gonzalo Bernardos explica las posibles consecuencias de esta visita.

"Desde mi perspectiva las implicaciones son de dos tipos", comenta Bernardos. "El aspecto positivo es que haya mucha más inversión de multinacionales chinas en España, especialmente en el sector de la automoción. Ya sea para ensamblar coches o para construir baterías eléctricas", explica.

Según Bernardos, la parte negativa del viaje sería la posible reacción de Donald Trump. "Las expectativas negativas es que Trump nos reprenda, porque lo que hay en la actualidad es una guerra comercial entre Estados Unidos y China", señala el experto.

"Trump no hace amigos; cuando alguien le lleva la contraria, adopta decisiones radicales y alguna puede afectarle al sector del vino o del aceite, no solo a España sino a toda Europa", apostilla.

