El tifón 'Fung-wong' arrasa Filipinas con olas gigantes de hasta 12 metros y un millón y medio de evacuados

Los detalles Hasta 130 aldeas han quedado bajo el agua y más de un millón de personas están sin electricidad ni servicios básicos.

El súpertifón 'Fung-wong' está causando estragos en Filipinas, con olas de hasta 12 metros y vientos huracanados que superan los tejados y provocan inundaciones masivas. La prioridad es huir y ponerse a salvo, como muestra el vídeo de un hombre que escapa en el último momento. Sin embargo, muchos no logran resguardarse a tiempo, siendo arrastrados por el agua que les llega al pecho. Cerca de un millón y medio de filipinos han sido evacuados a 600 refugios, enfrentándose a la falta de electricidad y servicios básicos. Este es el segundo tifón en una semana, tras el devastador Kalmaegi.

Al menos dos personas han muerto y más de un millón han sido evacuadas debido al impacto del súpertifón 'Fung-wong', que está arrasando Filipinas con olas gigantes de hasta 12 metros de altura provocadas por vientos huracanados que superan los tejados de las casas y lo inundan todo.

Es tan solo una muestra del rastro del devastador tifón en el norte del país. Huir y ponerse a salvo es la prioridad, como el hombre que aparece en el vídeo principal de la noticia, que consigue salvar su vida en el último momento.

Sin embargo, hay quienes no se pueden resguardar a tiempo y el agua los engulle. Un golpe de mar se ceba con los más vulnerables, quienes necesitan ayuda para no morir ahogados. Hasta el pecho les llega el agua y apenas pueden caminar.

Cerca de un millón y medio de filipinos han sido evacuados a 600 refugios. No tienen electricidad ni servicios básicos. Además, 130 aldeas han quedado bajo el agua.

En Filipinas se vive en estado de emergencia. Es el segundo tifón que barre el país en menos de una semana. El anterior, Kalmaegi, costó 224 vidas en el país y cinco en Vietnam.

En las últimas horas, 'Fung-wong' ha perdido intensidad y se ha adentrado en el mar de China Meridional, donde podría volver a intensificarse antes de llegar al estrecho de Taiwán.

Conocido localmente como 'Uwan', 'Fung-wong' se ha debilitado, pero continúa suponiendo una amenaza para Filipinas, con lluvias intensas e inundaciones severas, además de fuertes vientos que han alcanzado ráfagas de hasta 230 kilómetros por hora, según han informado las autoridades del país.

El supertifón ha obligado a desplazar preventivamente a 1,4 millones de personas en Luzón, la isla donde se encuentra Manila, y ha causado la muerte de dos personas, una de ellas por el colapso de una estructura, explicó el oficial a cargo de Defensa Civil, Raffy Alejandro, en un balance matutino.

Por su parte, la agencia meteorológica nacional, Pagasa, advirtió sobre el riesgo de marejadas ciclónicas potencialmente mortales, con olas de hasta tres metros que podrían afectar a comunidades costeras del norte y centro de Luzón, incluida Metro Manila, así como a regiones de Calabarzon, Mimaropa, Bicol y Bisayas.

