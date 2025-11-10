Iñaki Lopez, al ver los vídeos de Pedro Sánchez en TikTok: "Parece que está esperando para hacerse una endodoncia"

Cada vez más políticos usan redes sociales para acercarse a los jóvenes. Pedro Sánchez comparte sus gustos musicales y literarios en TikTok e Instagram, pero desde Más Vale Tarde, Iñaki López bromea sobre los fondos y el estilo de sus vídeos.

Cada vez son más los políticos que utilizan las redes sociales para conectar con los jóvenes y ganarse su voto. Desde representantes de la ultraderecha hasta el propio Pedro Sánchez comparten en TikTok o Instagram fragmentos de su día a día y sus opiniones, convirtiéndose en auténticos influencers políticos.

En el caso del presidente del Gobierno, cada fin de semana publica un vídeo con sus recomendaciones musicales y literarias. Desde Más Vale Tarde, Iñaki López ha dado su opinión sobre estos vídeos de Sánchez.

"Parece que nos va a vender el sofá", bromea el presentador. Además, le sugiere que utilice un fondo "un poco más dinámico" y "con más alegría". "Los anuncios de la abuela de la fabada eran más modernos", señala entre risas.

López insiste en que el principal problema está en el escenario que elige el presidente para grabar sus vídeos: "Presidente, ese fondo, que parece que está esperando para hacerse una endodoncia".

