Gonzalo Bernardos critica la última advertencia del FMI sobre una posible recesión mundial: "Han querido espantar a la gente"

El economista considera que el Fondo Montario Internacional ha planteado el peor escenario posible y, además, considera "improbable" que pueda llegar a suceder.

La guerra de Irán ya ha provocado que el IPC de marzo suba hasta el 3,4%. Esto ha sido provocado, principalmente, debido al aumento del precio de los carburantes. Como señala Iñaki López, es posible que la rebaja del IVA de la gasolina haya hecho que el impacto en el IPC haya sido algo menor. El presentador plantea a Gonzalo Bernardos: "¿Ha caducado ya el efecto de la rebaja del IVA?".

El economista expone que "vamos a tener en el mes de abril dos efectos en el sentido contrario": "El primero, la subida que se ha producido en los precios del gasóleo y la gasolina, no se producirán en abril, puede haberse comido, en parte, la bajada del IVA; pero, luego, nos vamos a encontrar con lo que no ha pasado en el mes de marzo".

Bernardos señala que "en el mes de marzo, la inflación subyacente ha subido dos décimas y es posibles que en el mes de abril ya hayan incorporado el aumento de los costes de transporte". Esto, en consecuencia, pueda subir la electricidad. El economista cree que el IPC subirá también en abril, pero "será bien poco".

Cristina Pardo plantea que el Fondo Monetario Internacional ha advertido que se puede producir una recesión mundial si la guerra se prolonga. Bernardos afirma que esto solo se produciría si "por ejemplo, la guerra continua en el mes de julio o agosto y el estrecho de Ormuz está cerrado y se siguen destruyendo instalaciones petrolíferas y gasísticas". El economista indica que esto podría provocar un aumento considerable de la inflación, "más arriba del 5%".

"Lo considero sumamente improbable", añade, "de diez casos que podíamos tener, lo considero el décimo, el peor". Bernardos considera que el FMI ha querido "espantar a la gente" planteando el peor escenario. "Es muy perjudicial, porque si las personas tienen miedo consumen menos", añade, "y si consumen menos alientan la crisis".

Por otro lado, el CEO de Repsol ha alertado sobre la posibilidad de que haya falta de combustible si la guerra continua durante mucho tiempo. Bernardos cree que los países con un mayor riesgo de esa falta de combustible son los de Asia.

El economista explica que, por ejemplo, Repsol ha apostado por las refinerías españolas y ha hecho una gran inversión. "Son refinerías muy potentes que permiten conseguir derivados del petróleo que no la tienen otros países", explica. Bernardos cree que, precisamente, gracias a esas refinerías y las inversiones de las empresas energéticas "estamos bastante protegidos".

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